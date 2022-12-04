https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/za-granyu-chelovecheskoy-intuitsii-dlya-kakikh-tseley-sozdayut-tsifrovye-dvoyniki-1042929711.html

За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники

За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники

Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T13:05+0300

2022-12-04T13:05+0300

2022-12-04T13:12+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042929557_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_10ee5318c3482947c2febb21b8b5e002.jpg

За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники

Чтобы создать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? О том, как разработать математическую прогнозную модель распространения COVID-19 и цифровой двойник тепловыделяющей сборки ядерного реактора, рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" СПбПУ Алексей Боровков.О противостоянии практиков и теоретиков, а также задачах, которые все еще нельзя решить с помощью одной лишь модели, мы рассказывали в эпизоде: "Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?".Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио