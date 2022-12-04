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За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T13:05+0300
2022-12-04T13:05+0300
2022-12-04T13:12+0300
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За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Чтобы создать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? О том, как разработать математическую прогнозную модель распространения COVID-19 и цифровой двойник тепловыделяющей сборки ядерного реактора, рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" СПбПУ Алексей Боровков.О противостоянии практиков и теоретиков, а также задачах, которые все еще нельзя решить с помощью одной лишь модели, мы рассказывали в эпизоде: "Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?".Слушайте подкасты РИА Новости.
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За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
13:05 04.12.2022 (обновлено: 13:12 04.12.2022)
Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук.
Чтобы создать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство?
О том, как разработать математическую прогнозную модель распространения COVID-19 и цифровой двойник тепловыделяющей сборки ядерного реактора, рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг
" СПбПУ Алексей Боровков.
О противостоянии практиков и теоретиков, а также задачах, которые все еще нельзя решить с помощью одной лишь модели, мы рассказывали в эпизоде: "Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
".