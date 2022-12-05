https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/akaba-gruziya-pereformatirovala-konflikty-s-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1042977005.html
Акаба: Грузия "переформатировала" конфликты с Абхазией и Южной Осетией
Акаба: Грузия "переформатировала" конфликты с Абхазией и Южной Осетией
Грузия все послевоенные годы ведет активную пропаганду, чтобы убедить мировое сообщество в том, что Абхазия - это неотъемлемая ее часть, которую оккупировала... 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T20:05+0300
2022-12-05T20:05+0300
2022-12-05T20:44+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В период президентства Михаила Саакашвили Тбилиси "переформатировал" конфликты с Абхазией и Южной Осетией в российско-грузинский конфликт и сконцентрировал внимание западных посредников на августовской войне 2008 года, пишет Нателла Акаба для Медиацентра МИД Абхазии.Она подчеркивает, что военные действия Грузии против Абхазии и Южной Осетии предаются забвению, а Тбилиси отказывается признавать республики сторонами конфликта. Она отмечает, что такая интерпретация событий фактически снимает с Грузии ответственность за развязывание войн в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) неоднократно принимала резолюции, в которых Абхазия фигурировала как "оккупированная Россией территория Грузии". Акаба отмечает, что это усложняет доступ граждан Абхазии и Южной Осетии на международные экспертные и политические площадки, ограничивает их право на свободу передвижения, так как не признаются российские паспорта, выданные в республиках, лишает их право на самоопределение.Политолог делает вывод, что Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации упускают исторический шанс сыграть ведущую роль в урегулировании конфликтов на Южном Кавказе. Эксперт подчеркивает, что для Абхазии внешнеполитическая деятельность имеет особо важное значение. "Одним из ее приоритетных направлений является деизоляция Абхазии, что будет способствовать ее международному признанию в качестве независимого государства. Также это позволит укрепить нашу национальную безопасность и предотвратить новые вооруженные конфликты. К тому же необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы всё мировое сообщество получило объективную информацию о предыстории и истории грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов и об их трагических последствиях", - говорится в статье.Абхазия должна активизировать свою информационную политику и работать над созданием позитивного имиджа, считает политолог.
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мид абхазии, аналитика, политика, абхазия, грузия
мид абхазии, аналитика, политика, абхазия, грузия
Акаба: Грузия "переформатировала" конфликты с Абхазией и Южной Осетией
20:05 05.12.2022 (обновлено: 20:44 05.12.2022)
Грузия все послевоенные годы ведет активную пропаганду, чтобы убедить мировое сообщество в том, что Абхазия - это неотъемлемая ее часть, которую оккупировала Россия.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik.
В период президентства Михаила Саакашвили Тбилиси "переформатировал" конфликты с Абхазией и Южной Осетией в российско-грузинский конфликт и сконцентрировал внимание западных посредников на августовской войне 2008 года, пишет
Нателла Акаба для Медиацентра МИД Абхазии.
Она подчеркивает, что военные действия Грузии против Абхазии и Южной Осетии предаются забвению, а Тбилиси отказывается признавать республики сторонами конфликта.
"А восприятие России как агрессора и оккупанта вызывает вполне обоснованное возмущение у абхазов и осетин, для которых Россия является гарантом безопасности и стратегическим партнером", - говорится в статье.
Она отмечает, что такая интерпретация событий фактически снимает с Грузии ответственность за развязывание войн в Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) неоднократно принимала резолюции, в которых Абхазия фигурировала как "оккупированная Россией территория Грузии".
Акаба отмечает, что это усложняет доступ граждан Абхазии и Южной Осетии на международные экспертные и политические площадки, ограничивает их право на свободу передвижения, так как не признаются российские паспорта, выданные в республиках, лишает их право на самоопределение.
Политолог делает вывод, что Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации упускают исторический шанс сыграть ведущую роль в урегулировании конфликтов на Южном Кавказе.
"Вместо того, чтобы убедить Грузию в необходимости выработать более объективные, прагматичные и сбалансированные подходы к налаживанию грузино-абхазского диалога, западные посредники фактически идут на поводу у грузинских политиков", - добавляет Акаба.
Эксперт подчеркивает, что для Абхазии внешнеполитическая деятельность имеет особо важное значение.
"Одним из ее приоритетных направлений является деизоляция Абхазии, что будет способствовать ее международному признанию в качестве независимого государства. Также это позволит укрепить нашу национальную безопасность и предотвратить новые вооруженные конфликты. К тому же необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы всё мировое сообщество получило объективную информацию о предыстории и истории грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов и об их трагических последствиях", - говорится в статье.
Абхазия должна активизировать свою информационную политику и работать над созданием позитивного имиджа, считает политолог.