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"Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии
"Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии
С 22 ноября Россия осуществляет переток электроэнергии в Абхазию. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T17:20+0300
2022-12-05T17:20+0300
2022-12-05T17:50+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. "Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии из-за дефицита электроэнергии. График начнет действовать с 7 декабря. Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган заявляла, что перетока электроэнергии из России недостаточно для обеспечения Абхазии бесперебойным электричеством до конца года.По ее словам, согласованный объем составляет 280 миллионов кВт·ч, в то время как республике нужно 340 миллионов.Также идут переговоры и с руководством ИнгурГЭС, чтобы понять, может ли станция увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии.
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черноморэнерго, абхазия
"Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии
17:20 05.12.2022 (обновлено: 17:50 05.12.2022)
С 22 ноября Россия осуществляет переток электроэнергии в Абхазию.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. "Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии из-за дефицита электроэнергии.
График начнет действовать с 7 декабря.
Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган заявляла, что перетока электроэнергии из России недостаточно для обеспечения Абхазии бесперебойным электричеством до конца года.
По ее словам, согласованный объем составляет 280 миллионов кВт·ч, в то время как республике нужно 340 миллионов.
Также идут переговоры и с руководством ИнгурГЭС, чтобы понять, может ли станция увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии.