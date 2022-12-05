https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/chernomorenergo-vvedet-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1042974700.html

"Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии

"Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии

С 22 ноября Россия осуществляет переток электроэнергии в Абхазию. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T17:20+0300

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энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. "Черноморэнерго" введет график отключений электричества в Абхазии из-за дефицита электроэнергии. График начнет действовать с 7 декабря. Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган заявляла, что перетока электроэнергии из России недостаточно для обеспечения Абхазии бесперебойным электричеством до конца года.По ее словам, согласованный объем составляет 280 миллионов кВт·ч, в то время как республике нужно 340 миллионов.Также идут переговоры и с руководством ИнгурГЭС, чтобы понять, может ли станция увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии.

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черноморэнерго, абхазия