https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/delegatsiya-abkhazii-otbyla-v-moskvu-dlya-uchastiya-v-zasedanii-mezhpravkomissii-1042976274.html
Делегация Абхазии отбыла в Москву для участия в заседании Межправкомиссии
Делегация Абхазии отбыла в Москву для участия в заседании Межправкомиссии
Очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T18:55+0300
2022-12-05T18:55+0300
2022-12-05T19:25+0300
в абхазии
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александр анкваб
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Александром Анкваб отбыла в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии, которое состоится 6 декабря. Были согласованы документы, которые представят на двустороннее обсуждение в Москве.Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.
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россия, абхазия, александр анкваб
россия, абхазия, александр анкваб
Делегация Абхазии отбыла в Москву для участия в заседании Межправкомиссии
18:55 05.12.2022 (обновлено: 19:25 05.12.2022)
Очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Александром Анкваб отбыла в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии, которое состоится 6 декабря.
Анкваб повел рабочее совещание с членами абхазской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией 2 декабря.
Были согласованы документы, которые представят на двустороннее обсуждение в Москве.
Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.