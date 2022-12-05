https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/delegatsiya-abkhazii-otbyla-v-moskvu-dlya-uchastiya-v-zasedanii-mezhpravkomissii-1042976274.html

Делегация Абхазии отбыла в Москву для участия в заседании Межправкомиссии

Делегация Абхазии отбыла в Москву для участия в заседании Межправкомиссии

Очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T18:55+0300

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в абхазии

россия

абхазия

александр анкваб

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Александром Анкваб отбыла в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии, которое состоится 6 декабря. Были согласованы документы, которые представят на двустороннее обсуждение в Москве.Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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россия, абхазия, александр анкваб