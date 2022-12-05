https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/detskiy-turnir-po-futbolu-apsny-open-2022-vpervye-proydet-v-abkhazii-1042976736.html
Детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" впервые пройдет в Абхазии
Детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" впервые пройдет в Абхазии
Все матчи детского футбольного турнира состоятся на столичном стадионе "Динамо". 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T19:25+0300
2022-12-05T19:25+0300
2022-12-05T20:09+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Первый Международный детский футбольный турнир "APSNY OPEN 2022" среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения состоится в Сухуме с 6 по 11 декабря, рассказал Sputnik куратор соревнований, представитель Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.Посмотреть прямые трансляции можно на YouTube-канале Apsny Open. В соревнованиях примут участие игроки 2010 года рождения: "Динамо" Сухум, "Академия Рамзан" из Грозного, "Алания" из Владикавказа, футболисты из Луганска, команда филиала Академии "Зенита" в Абхазии, владикавказская "Алания-2", Детско-юношеская спортивная школа Гагры, "Алекс" - Сухум, Сборная ДНР, "Спартак" из Симферополя и команда "Девятка" представляющая поселок Агудзера.Среди игроков 2011 года команды – "Алекс" из Сухума, команда представляющая Луганск, "Локомотив КДЮСШ 5" Донецк, "Аpsny Group", филиал "Зенита" в Абхазии, "Академия Рамзан" из Грозного, "Спартак" из Симферополя, гудаутская "Рица", сухумское "Динамо", Сборная ДНР, "Чайка" из поселка Песчанокопское и Детско-юношеская спортивная школа Гагры. Организатор соревнований – Федерация футбола Абхазии.
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футбол, спорт, дети, абхазия
футбол, спорт, дети, абхазия
Детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" впервые пройдет в Абхазии
19:25 05.12.2022 (обновлено: 20:09 05.12.2022)
Все матчи детского футбольного турнира состоятся на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Первый Международный детский футбольный турнир "APSNY OPEN 2022" среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения состоится в Сухуме с 6 по 11 декабря, рассказал Sputnik куратор соревнований, представитель Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.
"Для участия в турнире приехало много команд. Это хороший опыт для нас. Я предполагаю, что этот турнир будет расширяться. Игры будут проходить на двух полях одновременно. Так как это детский футбол, каждый тайм будет длиться 25 минут. Игры первого дня соревнований начнутся с 12:00, игры в последующие дни будут начинаться с девяти часов утра. Во время игр будут вестись прямые трансляции", - отметил Логуа.
Посмотреть прямые трансляции можно на YouTube-канале
Apsny Open.
В соревнованиях примут участие игроки 2010 года рождения: "Динамо" Сухум, "Академия Рамзан" из Грозного, "Алания" из Владикавказа, футболисты из Луганска, команда филиала Академии "Зенита" в Абхазии, владикавказская "Алания-2", Детско-юношеская спортивная школа Гагры, "Алекс" - Сухум, Сборная ДНР, "Спартак" из Симферополя и команда "Девятка" представляющая поселок Агудзера.
Среди игроков 2011 года команды – "Алекс" из Сухума, команда представляющая Луганск, "Локомотив КДЮСШ 5" Донецк, "Аpsny Group", филиал "Зенита" в Абхазии, "Академия Рамзан" из Грозного, "Спартак" из Симферополя, гудаутская "Рица", сухумское "Динамо", Сборная ДНР, "Чайка" из поселка Песчанокопское и Детско-юношеская спортивная школа Гагры. Организатор соревнований – Федерация футбола Абхазии.