Детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" впервые пройдет в Абхазии

"Для участия в турнире приехало много команд. Это хороший опыт для нас. Я предполагаю, что этот турнир будет расширяться. Игры будут проходить на двух полях одновременно. Так как это детский футбол, каждый тайм будет длиться 25 минут. Игры первого дня соревнований начнутся с 12:00, игры в последующие дни будут начинаться с девяти часов утра. Во время игр будут вестись прямые трансляции", - отметил Логуа.