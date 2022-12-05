https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/embargo-es-na-rossiyskuyu-neft-chto-nuzhno-znat-1042969397.html

Эмбарго ЕС на российскую нефть: что нужно знать

Эмбарго ЕС на российскую нефть: что нужно знать

Российская нефть под запретом в ЕС с 5 декабря. Через два месяца эмбарго начнет распространяться и на нефтепродукты. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

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Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

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