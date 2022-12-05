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Эмбарго ЕС на российскую нефть: что нужно знать
Эмбарго ЕС на российскую нефть: что нужно знать
Российская нефть под запретом в ЕС с 5 декабря. Через два месяца эмбарго начнет распространяться и на нефтепродукты. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T14:20+0300
2022-12-05T14:20+0300
2022-12-05T14:39+0300
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Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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мультимедиа, инфографика, видео, нефть, санкции, россия, видео
мультимедиа, инфографика, видео, нефть, санкции, россия, видео
Эмбарго ЕС на российскую нефть: что нужно знать
14:20 05.12.2022 (обновлено: 14:39 05.12.2022)
Российская нефть под запретом в ЕС с 5 декабря. Через два месяца эмбарго начнет распространяться и на нефтепродукты.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.