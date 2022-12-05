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Киев атаковал беспилотниками военные аэродромы России, дроны сбиты
Киев атаковал беспилотниками военные аэродромы России, дроны сбиты
Целью запуска дронов было выведение из строя российских самолетов. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T21:05+0300
2022-12-05T21:05+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", говорится в сообщении.Согласно сообщению, ПВО ВКС России перехватили эти украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.Подчеркивается, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Киев атаковал беспилотниками военные аэродромы России, дроны сбиты
21:05 05.12.2022 (обновлено: 21:33 05.12.2022)
Целью запуска дронов было выведение из строя российских самолетов.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", говорится в сообщении.
Согласно сообщению, ПВО ВКС России перехватили эти украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.
По данным ведомства, при атаке погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.
"Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 (мск) по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены", — уточнили в Минобороны.
Подчеркивается, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.