https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/minkult-vyberet-luchshie-raboty-abkhazskikh-khudozhnikov-za-2022-god-1042961228.html

Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год

Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год

Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году и проводится каждый год. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

сухум

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Госкомиссия Минкульта Абхазии выберет трех победителей конкурса "Лучшая работа года". В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.В 2021 году лучшей картиной была признана работа художника Виссариона Цвижба "Натюрморт".

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культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум