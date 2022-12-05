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Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год
Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год
Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году и проводится каждый год. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T10:15+0300
2022-12-05T10:15+0300
2022-12-05T11:01+0300
в абхазии
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абхазия
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центральный выставочный зал г. сухум
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Госкомиссия Минкульта Абхазии выберет трех победителей конкурса "Лучшая работа года". В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.В 2021 году лучшей картиной была признана работа художника Виссариона Цвижба "Натюрморт".
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культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум
культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум
Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год
10:15 05.12.2022 (обновлено: 11:01 05.12.2022)
Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году и проводится каждый год.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Госкомиссия Минкульта Абхазии выберет трех победителей конкурса "Лучшая работа года".
Выставка будет проходить в Центральном выставочном зале в Сухуме с 6 по 13 декабря.
В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
В 2021 году лучшей картиной была признана работа художника Виссариона Цвижба "Натюрморт".