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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/minkult-vyberet-luchshie-raboty-abkhazskikh-khudozhnikov-za-2022-god-1042961228.html
Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год
Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год
Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году и проводится каждый год. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
культура
абхазия
сухум
центральный выставочный зал г. сухум
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Госкомиссия Минкульта Абхазии выберет трех победителей конкурса "Лучшая работа года". В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.В 2021 году лучшей картиной была признана работа художника Виссариона Цвижба "Натюрморт".
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культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум
культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум

Минкульт выберет лучшие работы абхазских художников за 2022 год

10:15 05.12.2022 (обновлено: 11:01 05.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Центральный выставочный зал
Центральный выставочный зал - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году и проводится каждый год.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Госкомиссия Минкульта Абхазии выберет трех победителей конкурса "Лучшая работа года".
Выставка будет проходить в Центральном выставочном зале в Сухуме с 6 по 13 декабря.
В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
В 2021 году лучшей картиной была признана работа художника Виссариона Цвижба "Натюрморт".
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