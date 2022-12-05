https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/putin-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-rf-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1042975717.html
Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии
Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T18:20+0300
2022-12-05T18:20+0300
2022-12-05T18:20+0300
в абхазии
абхазия
россия
владимир путин
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1f/1042368106_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5f87c17b3b5c1a9f886ba582413f2434.jpg
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1f/1042368106_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ce02a45843b4c22f806474656cfc62e4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, владимир путин, политика, экономика
абхазия, россия, владимир путин, политика, экономика
Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы.
"В развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи (далее - Договор), были заключены международные соглашения, направленные на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в пояснительной записке.
По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.