https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/putin-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-rf-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1042975717.html

Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии

Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T18:20+0300

2022-12-05T18:20+0300

2022-12-05T18:20+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития этой республики на 2022-2025 годы. По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4 августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение должно стать единым унифицированным межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы оказания финансовой помощи на реализацию мероприятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке отраслей экономики республики, по развитию системы кредитования и созданию системы налогового администрирования в Абхазии, "а также на финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора (за исключением обязательств в сферах обороны, безопасности и обеспечения правопорядка)", сообщалось в пояснительной записке.

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