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СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе
СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе
Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T12:35+0300
2022-12-05T12:35+0300
2022-12-05T12:57+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики. Ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, грузия
СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе
12:35 05.12.2022 (обновлено: 12:57 05.12.2022)
Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики.
СГБ призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.
Ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.