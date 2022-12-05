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https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/sgb-abkhazii-nachala-proverku-informatsii-o-vozmozhnoy-terroristicheskoy-ugroze-1042963912.html
СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе
СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе
Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики. Ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, грузия

СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе

12:35 05.12.2022 (обновлено: 12:57 05.12.2022)
© Sputnik / Леон АдлейбаСГБ Абхазии
СГБ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики.
СГБ призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.
Ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.
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