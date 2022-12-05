https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/sgb-abkhazii-nachala-proverku-informatsii-o-vozmozhnoy-terroristicheskoy-ugroze-1042963912.html

СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе

СГБ Абхазии начала проверку информации о возможной террористической угрозе

Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет информацию о возможной террористической угрозе на территории республики. Ранее в соцсетях распространялась информация о готовившихся в Абхазии террористических актах со стороны Грузии.

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