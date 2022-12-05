https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-problemakh-formirovaniya-byudzheta-abkhazii-na-2023-goda-1042962452.html

Такие обстоятельства: Цушба о проблемах формирования бюджета Абхазии на 2023 года

Такие обстоятельства: Цушба о проблемах формирования бюджета Абхазии на 2023 года

О проблемах формирования республиканского бюджета Абхазии на 2023 года, а также как развивать экономику страны, в эфире радио Sputnik рассказала экономист... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T11:06+0300

2022-12-05T11:06+0300

2022-12-05T12:06+0300

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Такие обстоятельства: Цушба о проблемах формирования бюджета Абхазии на 2023 года Такие обстоятельства: Цушба о проблемах формирования бюджета Абхазии на 2023 года

О проблемах формирования республиканского бюджета Абхазии на 2023 года, а также как развивать экономику страны, в эфире радио Sputnik рассказала экономист, научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.В Центре социально-экономических исследований прошел круглый стол на тему "Экономика Абхазии в контексте национальной безопасности".Экономист Цушба в беседе на радио отметила, что в основу составления проекта бюджета на 2023 год впервые Министерством экономики была разработана госпрограмма социально-экономического развития страны на 2022-2025 годы. Программно-целевое управление один из эффективных методов регулирования национальной экономики, которое позволит сконцентрировать ресурсы на достижение конкретных значимых целей, подчеркнула Цушба. Однако, по мнению экономиста, у этой программы есть и слабые стороны. В чем они заключаются, а также какие срочные меры необходимы для того, чтобы вывести бизнес из тени, и как развивать экономику страны, слушайте в аудиофайле.

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