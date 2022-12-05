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Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный... 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T13:10+0300
2022-12-05T13:10+0300
2022-12-05T13:29+0300
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. На красно-лиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", – уточнили в министерстве.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
13:10 05.12.2022 (обновлено: 13:29 05.12.2022)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области.
"Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", – сказали в Минобороны
На красно-лиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", – уточнили в министерстве.