https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/ukrainskie-voyska-poteryali-za-sutki-125-chelovek-v-lnr-i-kharkovskoy-oblasti-1042966896.html

Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T13:10+0300

2022-12-05T13:10+0300

2022-12-05T13:29+0300

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. На красно-лиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", – уточнили в министерстве.

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