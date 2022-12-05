https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/vzaimnyy-interes-khutaba-o-razvitii-abkhazo-siriyskikh-vzaimootnosheniy--1042964194.html

Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений

Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений

Открытие торгового представительства Абхазии в Сирии даст хорошие возможности и новые направления для развития, заявил в эфире радио Sputnik посол Абхазии в... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T15:20+0300

2022-12-05T15:20+0300

2022-12-05T15:22+0300

радио

абхазия

сирия

россия

сотрудничество

торговля

экономика

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/05/1042964312_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_931b22c4dbaa9f92d3ebb404cb380438.jpg

Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений

Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.“Сейчас идет процесс согласования вопроса об учреждении торгпредства нашей страны в Сирийской Республике. Безусловно, это даст хорошие плоды в укреплении и развитии отношений в торговых и экономических направлениях. Несмотря на военное положение, в котором они пребывают, открываются достаточно хорошие возможности, интересные направления, исходя их которых мы могли бы многому научиться, извлечь выгоду и пользу для нашей страны”, – отметил Хутаба.По его словам, Сирийская Арабская Республика производит большое количество товаров на экспорт. Часть из них попадает на российский рынок.Абхазия могла бы стать "хабом для реализации и развития торгово-экономических отношений в рамках трехстороннего сотрудничества".По его словам, сирийские предприниматели заинтересованы в развитии сферы туризма, ресторанного бизнеса, а также в производстве восточных сладостей.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сирия, россия, сотрудничество, торговля, экономика, подкасты, аудио