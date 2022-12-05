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Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений
Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений
Открытие торгового представительства Абхазии в Сирии даст хорошие возможности и новые направления для развития, заявил в эфире радио Sputnik посол Абхазии в... 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T15:20+0300
2022-12-05T15:20+0300
2022-12-05T15:22+0300
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Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений
Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений
Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.“Сейчас идет процесс согласования вопроса об учреждении торгпредства нашей страны в Сирийской Республике. Безусловно, это даст хорошие плоды в укреплении и развитии отношений в торговых и экономических направлениях. Несмотря на военное положение, в котором они пребывают, открываются достаточно хорошие возможности, интересные направления, исходя их которых мы могли бы многому научиться, извлечь выгоду и пользу для нашей страны”, – отметил Хутаба.По его словам, Сирийская Арабская Республика производит большое количество товаров на экспорт. Часть из них попадает на российский рынок.Абхазия могла бы стать "хабом для реализации и развития торгово-экономических отношений в рамках трехстороннего сотрудничества".По его словам, сирийские предприниматели заинтересованы в развитии сферы туризма, ресторанного бизнеса, а также в производстве восточных сладостей.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, сирия, россия, сотрудничество, торговля, экономика, подкасты, аудио
абхазия, сирия, россия, сотрудничество, торговля, экономика, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Хутаба о развитии абхазо-сирийских взаимоотношений
15:20 05.12.2022 (обновлено: 15:22 05.12.2022)
Открытие торгового представительства Абхазии в Сирии даст хорошие возможности и новые направления для развития, заявил в эфире радио Sputnik посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.
“Сейчас идет процесс согласования вопроса об учреждении торгпредства нашей страны в Сирийской Республике. Безусловно, это даст хорошие плоды в укреплении и развитии отношений в торговых и экономических направлениях. Несмотря на военное положение, в котором они пребывают, открываются достаточно хорошие возможности, интересные направления, исходя их которых мы могли бы многому научиться, извлечь выгоду и пользу для нашей страны”, – отметил Хутаба.
По его словам, Сирийская Арабская Республика производит большое количество товаров на экспорт. Часть из них попадает на российский рынок.
Абхазия могла бы стать "хабом для реализации и развития торгово-экономических отношений в рамках трехстороннего сотрудничества".
По его словам, сирийские предприниматели заинтересованы в развитии сферы туризма, ресторанного бизнеса, а также в производстве восточных сладостей.
Полная версия беседы в аудиофайле.