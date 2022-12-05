https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/zhemchugov-o-situatsii-s-covid-19-v-kitae-mery--chrezmerny-1042968094.html

Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры – чрезмерны

Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры – чрезмерны

Cпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Китае с ужесточением ограничительных... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T16:40+0300

2022-12-05T16:40+0300

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Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры - чрезмерны Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры - чрезмерны

В последние месяцы в Китае ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.По мнению специалиста, все то, что происходит в Китае, происходит и в других странах, однако там не так активно реагируют на количество выявленных зараженных, не больных."Бессимптомное течение – приоритет во всем мире, в том числе и в Китае, но Китай с нулевой терпимостью. Даже если выявлен один зараженный, то его изолируют. На мой взгляд, это бессмысленно, все равно, что останавливать течение реки, может выйти непредсказуемой формой. Меры – чрезмерны", – подчеркнул Жемчугов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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