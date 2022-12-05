https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/zhemchugov-o-situatsii-s-covid-19-v-kitae-mery--chrezmerny-1042968094.html
Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры – чрезмерны
Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры – чрезмерны
Cпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Китае с ужесточением ограничительных... 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T16:40+0300
2022-12-05T16:40+0300
2022-12-05T16:40+0300
радио
подкасты коронавирус
подкасты
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/05/1042968203_0:0:2072:1167_1920x0_80_0_0_ab8ceb7bdea1407c21453b45ef7d9b4c.jpg
Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры - чрезмерны
Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры - чрезмерны
В последние месяцы в Китае ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.По мнению специалиста, все то, что происходит в Китае, происходит и в других странах, однако там не так активно реагируют на количество выявленных зараженных, не больных."Бессимптомное течение – приоритет во всем мире, в том числе и в Китае, но Китай с нулевой терпимостью. Даже если выявлен один зараженный, то его изолируют. На мой взгляд, это бессмысленно, все равно, что останавливать течение реки, может выйти непредсказуемой формой. Меры – чрезмерны", – подчеркнул Жемчугов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/05/1042968203_268:0:1828:1170_1920x0_80_0_0_888251e685c45b25d7690f6eb6182ab9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, подкасты, вирусы, аудио
подкасты коронавирус, подкасты, вирусы, аудио
Жемчугов о ситуации с COVID-19 в Китае: меры – чрезмерны
Cпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Китае с ужесточением ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
В последние месяцы в Китае ухудшается эпидемиологическая ситуация — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.
По мнению специалиста, все то, что происходит в Китае, происходит и в других странах, однако там не так активно реагируют на количество выявленных зараженных, не больных.
"Бессимптомное течение – приоритет во всем мире, в том числе и в Китае, но Китай с нулевой терпимостью. Даже если выявлен один зараженный, то его изолируют. На мой взгляд, это бессмысленно, все равно, что останавливать течение реки, может выйти непредсказуемой формой. Меры – чрезмерны", – подчеркнул Жемчугов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.