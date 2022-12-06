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Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
Сервис бронирования определили, на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой российские туристы. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T11:25+0300
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2022-12-06T14:46+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края – Кисловодск и Пятигорск (3% и 2% всех зимних бронирований).
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отдых в абхазии, сухум, абхазия
отдых в абхазии, сухум, абхазия
Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
11:25 06.12.2022 (обновлено: 14:46 06.12.2022)
Сервис бронирования определили, на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой российские туристы.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Первое место в рейтинге занял Сочи с 12,5% от всех зимних броней.
Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края – Кисловодск и Пятигорск (3% и 2% всех зимних бронирований).
Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
Город
Средняя стоимость ночи (руб.)
Средняя продолжительность поездки
Сочи, Краснодарский край
3499
5 ночей
Кисловодск, Ставропольский край
3868
6 ночей
Пятигорск, Ставропольский край
2126
5 ночей
Архыз, Карачаево-Черкесия
10261
4 ночи
Петрозаводск, Карелия
5862
3 ночи
Махачкала, Дагестан
3523
4 ночи
Анапа, Краснодарский край
2278
4 ночи
Ессентуки, Ставропольский край
2514
6 ночей
Сухум, Абхазия
3371
5 ночей
Евпатория, Крым
986
6 ночей