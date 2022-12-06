https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/abkhaziya-popala-v-desyatku-populyarnykh-u-turistov-napravleniy-dlya-spa-turizma-1042980297.html

Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма

Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма

Сервис бронирования определили, на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой российские туристы. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края – Кисловодск и Пятигорск (3% и 2% всех зимних бронирований).

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