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Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма
Сервис бронирования определили, на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой российские туристы. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края – Кисловодск и Пятигорск (3% и 2% всех зимних бронирований).
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Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма

11:25 06.12.2022 (обновлено: 14:46 06.12.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сервис бронирования определили, на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой российские туристы.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Первое место в рейтинге занял Сочи с 12,5% от всех зимних броней.
Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края – Кисловодск и Пятигорск (3% и 2% всех зимних бронирований).
Абхазия попала в десятку популярных у туристов направлений для спа-туризма

Город

Средняя стоимость ночи (руб.)

Средняя продолжительность поездки

Сочи, Краснодарский край

3499

5 ночей

Кисловодск, Ставропольский край

3868

6 ночей

Пятигорск, Ставропольский край

2126

5 ночей

Архыз, Карачаево-Черкесия

10261

4 ночи

Петрозаводск, Карелия

5862

3 ночи

Махачкала, Дагестан

3523

4 ночи

Анапа, Краснодарский край

2278

4 ночи

Ессентуки, Ставропольский край

2514

6 ночей

Сухум, Абхазия

3371

5 ночей

Евпатория, Крым

986

6 ночей

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