https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/fsb-prosit-sud-v-moskve-zaochno-arestovat-ukrainskikh-politikov-vereschuk-i-dzhaparovu-1042983775.html

ФСБ просит суд в Москве заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

ФСБ просит суд в Москве заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T12:58+0300

2022-12-06T12:58+0300

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде.Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции. Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.

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