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ФСБ просит суд в Москве заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
ФСБ просит суд в Москве заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T12:58+0300
2022-12-06T12:58+0300
2022-12-06T14:41+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде.Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции. Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
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украина, россия, фсб
ФСБ просит суд в Москве заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову
12:58 06.12.2022 (обновлено: 14:41 06.12.2022)
Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik
. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости
в суде.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", – рассказал собеседник агентства.
Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции. Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.
Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.