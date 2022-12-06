https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/investprogramma-energetika-turizm-glavnoe-po-itogam-zasedaniya-mezhpravkomissii-1042990663.html

Инвестпрограмма, энергетика, туризм: главное по итогам заседания Межправкомиссии

Инвестпрограмма, энергетика, туризм: главное по итогам заседания Межправкомиссии

6 декабря в Москве состоялось очередное ХIХ заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T14:35+0300

2022-12-06T14:35+0300

2022-12-06T14:35+0300

в абхазии

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александр анкваб

политика

экономика

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. На заседании Межправкомиссии абхазская и российская сторона обсуждали перспективы инвестиционного сотрудничества, развития электроэнергетики, туризма, рассказал по итогам встречи зампредседателя Правительства России Александр Новак.По его словам, стороны также обсудили реконструкцию взлетно-посадочной полосы Сухумского аэропорта. Он добавил, что в 2022 году по результатам девяти месяцев торговый оборот между Абхазией и Россией вырос на 41,5 процентов по сравнению с прошлым годом. "Это очень ощутимо, надеемся, что в дальнейшем рост продолжится, будет увеличиваться торгово-экономическое сотрудничество, а также инвестиционное сотрудничество", - добавил зампредседателя Правительства России. Александр Анкваб в свою очередь заявил, что Россия оказывает существенную помощь Абхазии в развитии, укреплении границ в ответ на внешние и внутренние угрозы.По его словам, ежемесячно 300 миллионов рублей в среднем получают пенсионеры, граждане России, проживающие постоянно в Абхазии.Участники проанализировали ход реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Программа построена на основе гармонизации законодательства двух стран в банковской сфере, энергетике, таможенном регулировании, нетарифном и техническом регулировании, экспортном контроле, валютном и инвестиционном законодательстве.По данным встречи, из 45 мероприятий программы гармонизации реализованы 16, среди которых 5 двусторонних соглашений, 3 закона Абхазии, нормативные акты Абхазии в сфере составления отчетности об исполнении бюджетов, ведения кассового плана и ряд других документов. Реализацию 8 мероприятий в сфере миграции, здравоохранения, образования, картографии и налогооблажения решено перенести на 2023 год.

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россия, абхазия, александр новак, александр анкваб, политика, экономика