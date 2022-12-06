Инвестпрограмма, энергетика, туризм: главное по итогам заседания Межправкомиссии
© Foto / Пресс-служба Кабмина Абхазии6 декабря в Москве состоялось очередное ХIХ заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией
© Foto / Пресс-служба Кабмина Абхазии
6 декабря в Москве состоялось очередное ХIХ заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. На заседании Межправкомиссии абхазская и российская сторона обсуждали перспективы инвестиционного сотрудничества, развития электроэнергетики, туризма, рассказал по итогам встречи зампредседателя Правительства России Александр Новак.
По его словам, стороны также обсудили реконструкцию взлетно-посадочной полосы Сухумского аэропорта.
"Сегодня обсуждали, в том числе развитие сотрудничества между нашими министерствами и ведомствами в области промышленности и сельского хозяйства, туризма. Я считаю, у нас большие перспективы, но главное, что мы постепенно выходим на улучшение тех показателей, которые у нас заложены в Государственной программе социально-экономического развития Абхазии, в том числе и на уровне собственной доходной обеспеченности Абхазии, повышения уровня заработной платы как в бюджетной сфере, так и в сфере экономики и многие другие вопросы", - отметил Новак.
Он добавил, что в 2022 году по результатам девяти месяцев торговый оборот между Абхазией и Россией вырос на 41,5 процентов по сравнению с прошлым годом.
"Это очень ощутимо, надеемся, что в дальнейшем рост продолжится, будет увеличиваться торгово-экономическое сотрудничество, а также инвестиционное сотрудничество", - добавил зампредседателя Правительства России.
Александр Анкваб в свою очередь заявил, что Россия оказывает существенную помощь Абхазии в развитии, укреплении границ в ответ на внешние и внутренние угрозы.
"О результатах совместной с Россией работы можно говорить, опираясь на динамику развития конкретных отраслей. Это и курортная сфера, и сельское хозяйство, и промышленность. В социальном направлении достигнута основная цель – помощь чувствуют наши пенсионеры. Россия в течение длительного времени постоянно выполняет свои обязательства, зафиксированные теми или иными документами о сотрудничестве", - сказал Анкваб.
По его словам, ежемесячно 300 миллионов рублей в среднем получают пенсионеры, граждане России, проживающие постоянно в Абхазии.
Участники проанализировали ход реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Программа построена на основе гармонизации законодательства двух стран в банковской сфере, энергетике, таможенном регулировании, нетарифном и техническом регулировании, экспортном контроле, валютном и инвестиционном законодательстве.
По данным встречи, из 45 мероприятий программы гармонизации реализованы 16, среди которых 5 двусторонних соглашений, 3 закона Абхазии, нормативные акты Абхазии в сфере составления отчетности об исполнении бюджетов, ведения кассового плана и ряд других документов. Реализацию 8 мероприятий в сфере миграции, здравоохранения, образования, картографии и налогооблажения решено перенести на 2023 год.