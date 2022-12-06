https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/kedmi-o-tom-pochemu-na-oligarkhov-nelzya-polagatsya-a-elita-vsegda-protiv-gosudarstva--1042980880.html

Кедми о том, почему на олигархов нельзя полагаться, а элита всегда против государства

Кедми о том, почему на олигархов нельзя полагаться, а элита всегда против государства

Политический эксперт, экс-глава израильской спецслужба "Натив" Яков Кедми о том, какие проблемы государству могут создать олигархи и почему на них, как и на... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T13:25+0300

2022-12-06T13:25+0300

2022-12-06T14:39+0300

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Кедми о том, почему на олигархов нельзя полагаться, а элита всегда против государства Кедми о том, почему на олигархов нельзя полагаться, а элита всегда против государства

"На олигархов никогда полагаться нельзя, ни на своих, ни на чужих. Перефразируя известную фразу, можно сказать – у олигархов нет родины, у них нет бога, их родина там, где их деньги лежат, их бог ― это деньги, нажива, больше у них ничего нет. Поэтому любая сделка с олигархом, если она основывается на том, что это наши олигархи и они будут преданы стране, тогда они не понимают, что значит олигархия, они понимают, что такое буржуазия, не понимают что такое эти люди", ― считает Кедми. Ставка на олигархов и попытки сделать экономику и развитие страны излишне зависимыми от этих людей были обречены на провал изначально, убежден эксперт. К счастью, были приняты меры к ограничению способности олигархов влиять на власть, в этом заключалась первая цель Путина, и она была выполнена, олигархи сейчас не управляют государством, отметил Кедми в эфире радио Sputnik. А что касается оппозиции, которая состоит из российской так называемой интеллигенции или интеллектуальной элиты, так в России она всегда была такой, она всегда была против любого государства, всегда смотрела на Запад и жила тем, что происходит в Париже, Лондоне, Берлине, говорит Кедми. "Ее (интеллигенцию ― Sputnik) не интересовал ни Воронеж, ни Иркутск, а если интересовал Санкт-Петербург, то только как наиболее западный город России. Это было всегда, всю историю государства российского, и независимо от того, это была царская Россия или советская", – сказал Кедми.

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