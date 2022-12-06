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https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/kurskiy-aerodrom-podvergsya-atake-bespilotnika-1042979937.html
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля, там действует режим ограничения полетов, как в 10 других аэропортах юга и центра России. Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
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Курский аэродром подвергся атаке беспилотника

10:10 06.12.2022 (обновлено: 10:17 06.12.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске
Последствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал он.
Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля, там действует режим ограничения полетов, как в 10 других аэропортах юга и центра России.
Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
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