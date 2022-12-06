https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/kurskiy-aerodrom-podvergsya-atake-bespilotnika-1042979937.html

Курский аэродром подвергся атаке беспилотника

Курский аэродром подвергся атаке беспилотника

Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля, там действует режим ограничения полетов, как в 10 других аэропортах юга и центра России. Накануне украинские боевики пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская авиация с помощью ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.

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