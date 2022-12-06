https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/mirzayan-rasskazal-kogda-polsha-nachnet-podbirat-ukrainskie-territorii---1042975391.html

Мирзаян рассказал, когда Польша начнет подбирать украинские территории

Мирзаян рассказал, когда Польша начнет подбирать украинские территории

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся информации, польские власти готовятся к аннексии Западной Украины. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T15:21+0300

2022-12-06T15:21+0300

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Мирзаян об аннексии Западной Украины поляками Мирзаян об аннексии Западной Украины поляками

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся информации, польские власти готовятся к аннексии Западной Украины.В беседе с радио Sputnik доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян отметил, что присоединение украинских территорий Польша планирует давно, но начнет его не раньше падения киевского режима."Польша действительно уже давно готовит захват Западной Украины. Но, на мой взгляд, начинать этот захват Польша будет тогда, когда киевский режим окончательно посыплется: когда российское наступление будет идти крайне быстрыми темпами, когда из Киева будут бежать чиновники, а на Украине начнется безвластие", – сказал Мирзаян.Он подчеркнул, что под этим "соусом" украинские территории будет подбирать с земли не только Польша.Подробнее об этом слушайте в нашем аудиоматериале.

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