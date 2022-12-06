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Новые задачи и достижения пятилетки: Мусса Экзеков ответил на вопросы абхазских СМИ
Новые задачи и достижения пятилетки: Мусса Экзеков ответил на вопросы абхазских СМИ
Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков подвел итоги деятельности ВААК за пять лет. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T20:15+0300
2022-12-06T20:15+0300
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На пресс-конференции для абхазских СМИ Экзеков рассказал, что считает главным достижением деятельности ВААК за пять лет – создание прочной команды, которая продуктивно выполняет поставленные перед ней задачи. Это позволяет конгрессу строить долгосрочные планы в различных областях.Экзеков высказал свое мнение о том, что нужно сделать для возвращения репатриантов на историческую родину. Он отметил, что нужно не просто предоставить жилье соотечественникам, а создавать для них рабочие места и перспективы на будущее. Для этого нужно создать благоприятный инвестиционный климат и развивать различные области.На пресс-конференции председатель ВААК рассказал о взаимодействии со СМИ, поделился планами о строительстве детского лагеря для детей-репатриантов, рассказал о главных принципах работы организации и даже поделился подробностями из личной жизни.Подробнее смотрите в видеоматериале Sputnik.
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Новые задачи и достижения пятилетки: Мусса Экзеков ответил на вопросы абхазских СМИ
20:15 06.12.2022 (обновлено: 10:24 07.12.2022)
Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков подвел итоги деятельности ВААК за пять лет.
На пресс-конференции для абхазских СМИ Экзеков рассказал, что считает главным достижением деятельности ВААК за пять лет – создание прочной команды, которая продуктивно выполняет поставленные перед ней задачи. Это позволяет конгрессу строить долгосрочные планы в различных областях.
Экзеков высказал свое мнение о том, что нужно сделать для возвращения репатриантов на историческую родину. Он отметил, что нужно не просто предоставить жилье соотечественникам, а создавать для них рабочие места и перспективы на будущее. Для этого нужно создать благоприятный инвестиционный климат и развивать различные области.
На пресс-конференции председатель ВААК рассказал о взаимодействии со СМИ, поделился планами о строительстве детского лагеря для детей-репатриантов, рассказал о главных принципах работы организации и даже поделился подробностями из личной жизни.
Подробнее смотрите в видеоматериале Sputnik.