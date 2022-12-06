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Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года
Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн руб. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T09:35+0300
2022-12-06T09:35+0300
2022-12-06T10:17+0300
налоги
в абхазии
экономика
абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В бюджет Абхазии за одиннадцать месяцев поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб, при плане 3 051,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.Выполнение составило 129%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн руб.
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налоги, экономика, абхазия
налоги, экономика, абхазия
Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года
09:35 06.12.2022 (обновлено: 10:17 06.12.2022)
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн руб.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В бюджет Абхазии за одиннадцать месяцев поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб, при плане 3 051,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
Выполнение составило 129%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн руб.
Объем налоговых платежей за 11 месяцев 2022 года
Город
Поступило (млн руб)
План( млн руб)
Сухум
1 884,5
1 537,0
Гагрский район
1 091,6
795,0
Гудаутский район
426,4
302,1
Сухумский район
162,5
155,0
Гулрыпшский район
92,1
66,7
Очамчырский район
178,4
125,7
Ткуарчалский район
50,5
27,8
Галский район
49,0
41,9