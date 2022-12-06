https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/pochti-chetyre-mln-rub-nalogovykh-platezhey-postupilo-v-byudzhet-abkhazii-s-yanvarya-2022-goda-1042977455.html

Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года

Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн руб. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T09:35+0300

2022-12-06T09:35+0300

2022-12-06T10:17+0300

налоги

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В бюджет Абхазии за одиннадцать месяцев поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб, при плане 3 051,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.Выполнение составило 129%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн руб.

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