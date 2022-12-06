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Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года
Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн руб. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В бюджет Абхазии за одиннадцать месяцев поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб, при плане 3 051,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.Выполнение составило 129%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн руб.
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налоги, экономика, абхазия
налоги, экономика, абхазия

Почти четыре млн руб налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии с января 2022 года

09:35 06.12.2022 (обновлено: 10:17 06.12.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн руб.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В бюджет Абхазии за одиннадцать месяцев поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб, при плане 3 051,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
Выполнение составило 129%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн руб.
Объем налоговых платежей за 11 месяцев 2022 года

Город

Поступило (млн руб)

План( млн руб)

Сухум

1 884,5

1 537,0

Гагрский район

1 091,6

795,0

Гудаутский район

426,4

302,1

Сухумский район

162,5

155,0

Гулрыпшский район

92,1

66,7

Очамчырский район

178,4

125,7

Ткуарчалский район

50,5

27,8

Галский район

49,0

41,9

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