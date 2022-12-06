https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/podpisan-protokol-devyatnadtsatogo-zasedaniya-mezhpravkomissii-rossii-i-abkhazii--1042982459.html

Подписан протокол девятнадцатого заседания Межправкомиссии России и Абхазии

Подписан протокол девятнадцатого заседания Межправкомиссии России и Абхазии

Делегация Абхазии во главе с Александром Анкваб отбыла в Москву 5 декабря для участия в заседании Межправительственной комиссии. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T12:15+0300

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Протокол девятнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии подписан в Москве во вторник, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Свои подписи на документе поставили зампредседателя правительства России Александр Новак и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Из-за пандемии последнее, восемнадцатое, пленарное заседание проводилось в декабре 2019 года. Работа МПК не прекращалась, решения сопредседатели комиссии подписывали заочно.

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