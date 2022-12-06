https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/punkty-priema-mandarinov-dlya-gumanitarnogo-gruza-otkroyut-v-abkhazii-1042993387.html

Пункты приема мандаринов для гуманитарного груза откроют в Абхазии

Пункты приема мандаринов для гуманитарного груза откроют в Абхазии

Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мандарины

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

абхазия

гуманитарная помощь

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Пункты приема мандаринов от населения для гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будут работать в районах Абхазии 8 декабря с 10:00 до 18:00.Пункты сбора цитрусовых откроют по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.

херсонская область

запорожская область

абхазия

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мандарины, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, гуманитарная помощь