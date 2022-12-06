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Пункты приема мандаринов для гуманитарного груза откроют в Абхазии
Пункты приема мандаринов для гуманитарного груза откроют в Абхазии
Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T15:55+0300
2022-12-06T15:55+0300
2022-12-06T16:04+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Пункты приема мандаринов от населения для гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будут работать в районах Абхазии 8 декабря с 10:00 до 18:00.Пункты сбора цитрусовых откроют по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.
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мандарины, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, гуманитарная помощь
мандарины, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, гуманитарная помощь
Пункты приема мандаринов для гуманитарного груза откроют в Абхазии
15:55 06.12.2022 (обновлено: 16:04 06.12.2022)
Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Пункты приема мандаринов от населения для гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будут работать в районах Абхазии 8 декабря с 10:00 до 18:00.
Сухумский район, село Гумиста - ООО "Абхазтобак",
Очамчира - площадь перед администрацией города,
Гудаута - гудаутская автостанция
Гал - площадь возле Дома культуры
Пункты сбора цитрусовых откроют по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.