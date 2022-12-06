https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/rost-turpotoka-iz-rossii-v-abkhaziyu-po-itogam-goda-sostavit-30-1042997247.html

Рост турпотока из России в Абхазию по итогам года составит 30%

Рост турпотока из России в Абхазию по итогам года составит 30%

Абхазия имеет возможность стать всесезонным направлением за счет санаторно-курортной составляющей. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T17:50+0300

2022-12-06T17:50+0300

2022-12-06T17:53+0300

в абхазии

отдых в абхазии

туристы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041716462_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_83ca051a9f377f3e7b41f48e3c4ae96a.jpg

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Рост туристического потока из России в Абхазию по итогам года составит порядка 30%, заявил в ходе десятого российского-абхазского делового форума директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.По его словам, Абхазию посетило бы еще больше туристов, если бы не рост среднего чека: Осауленко подчеркнул, что у Абхазии есть потенциал, который нужно развивать. Республика может стать всесезонным направлением, если будет активно рассказывать о своих санаторно-курортных возможностях. По мнению эксперта, Абхазии необходим классификатор отелей, чтобы турист понимал, куда он едет и какой набор услуг получит. "Российский турист за последние 30 лет достаточно активно путешествовал по миру и, скажем так, разбалован определенными моментами, а самое главное - теми техническими критериям, которые во всем мире существуют. В частности, по классификации отелей. Турист должен понимать, куда он едет и какой набор услуг получит. К сожалению, пока мы в Абхазии ориентируемся только на названия отелей и отзывы, которые есть в интернете, когда та или иная семья дает свою оценку о категории отеля в своем понимании. Если такая работа возможна, то к летнему сезону было бы хорошо ее провести", - указал глава ассоциации.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, туристы, абхазия