Рост турпотока из России в Абхазию по итогам года составит 30%
17:50 06.12.2022 (обновлено: 17:53 06.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бархатный сезон в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия имеет возможность стать всесезонным направлением за счет санаторно-курортной составляющей.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Рост туристического потока из России в Абхазию по итогам года составит порядка 30%, заявил в ходе десятого российского-абхазского делового форума директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
По его словам, Абхазию посетило бы еще больше туристов, если бы не рост среднего чека:
в 2020 году - в среднем 30 тысяч рублей
в 2021 году - 41 тысяча рублей
в 2022 году - 59 тысяч рублей.
Осауленко подчеркнул, что у Абхазии есть потенциал, который нужно развивать. Республика может стать всесезонным направлением, если будет активно рассказывать о своих санаторно-курортных возможностях.
Он отметил, что российские туроператоры готовы развивать это направление и вкладывать в инфраструктуру, но для этого нужна защищенность инвесторов.
По мнению эксперта, Абхазии необходим классификатор отелей, чтобы турист понимал, куда он едет и какой набор услуг получит.
"Российский турист за последние 30 лет достаточно активно путешествовал по миру и, скажем так, разбалован определенными моментами, а самое главное - теми техническими критериям, которые во всем мире существуют. В частности, по классификации отелей. Турист должен понимать, куда он едет и какой набор услуг получит. К сожалению, пока мы в Абхазии ориентируемся только на названия отелей и отзывы, которые есть в интернете, когда та или иная семья дает свою оценку о категории отеля в своем понимании. Если такая работа возможна, то к летнему сезону было бы хорошо ее провести", - указал глава ассоциации.
"Российский турист за последние 30 лет достаточно активно путешествовал по миру и, скажем так, разбалован определенными моментами, а самое главное - теми техническими критериям, которые во всем мире существуют. В частности, по классификации отелей. Турист должен понимать, куда он едет и какой набор услуг получит. К сожалению, пока мы в Абхазии ориентируемся только на названия отелей и отзывы, которые есть в интернете, когда та или иная семья дает свою оценку о категории отеля в своем понимании. Если такая работа возможна, то к летнему сезону было бы хорошо ее провести", - указал глава ассоциации.