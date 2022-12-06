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Шестьдесят российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории
Шестьдесят российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории
В последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24... 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T15:20+0300
2022-12-06T15:20+0300
2022-12-06T15:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Шестьдесят российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории
В последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24 ноября, а 26-го — девять.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации", — добавили в ведомстве.
Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.