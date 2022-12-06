https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/shestdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vernulis-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042991480.html

Шестьдесят российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории

Шестьдесят российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории

В последние недели военное ведомство уже сообщало о возвращении освобожденных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, еще столько же удалось освободить 24... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T15:20+0300

2022-12-06T15:20+0300

2022-12-06T15:20+0300

в абхазии

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.

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