https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/takie-obstoyatelstva-kamliya-o-rabote-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-abkhazii-1042910665.html

Такие обстоятельства: Камлия о работе Республиканской детской больницы Абхазии

Такие обстоятельства: Камлия о работе Республиканской детской больницы Абхазии

О кадровых проблемах в Республиканской детской больнице Абхазии, о грядущих переменах и перспективах развития и совершенствования работы медучреждения в... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T10:50+0300

2022-12-06T10:50+0300

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Такие обстоятельства: Камлия о работе Детской республиканской больницы Абхазии Такие обстоятельства: Камлия о работе Детской республиканской больницы Абхазии

Как отметила Камлия, в Республиканской детской больнице ощущается острая нехватка врачей. "Нагрузка на врачей Республиканской детской больницы колоссальная. Мы работаем как больница скорой помощи. Кадровый дефицит – очень острый вопрос. Поток больных в день достигает до 100 человек. Если говорить по эпиднормам, о соотношении количества пациентов на одного врача, то ситуация плачевная. Те, кто уезжает учиться, не возвращаются к нам. Даже те, кто приехал, выбирают частные учреждения", – сказала Камлия. Также она сообщила, что стационарным пациентам Республиканской детской больницы будут бесплатно проводить анализы в новой лаборатории. По словам Камлия, расходный материал выдается на такое количество стационарных больных, какое больница обслуживает за год. Эта статистика каждый год сдается в Минздрав, и из этого рассчитывается расходный материал. В приоритете стационарные больные, потому что это единственный детский стационар в республике.Лаборатория будет работать круглосуточно. В ней можно будет сдать биохимический анализ, общий анализ крови и мочи.Сейчас в Республиканской детской больнице продолжаются работы по ремонту помещения для лаборатории. Подробности беседы слушайте в аудиофайле.

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