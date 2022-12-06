https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/volvach-rossiyskiy-biznes-gotov-investirovat-v-abkhaziyu-1042997008.html

Вольвач: российский бизнес готов инвестировать в Абхазию

Вольвач: российский бизнес готов инвестировать в Абхазию

В Москве прошел Х российско-абхазский деловой форум "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста". 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T17:10+0300

2022-12-06T17:10+0300

2022-12-06T17:53+0300

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Интерес российского бизнеса к развитию новых проектов, к формированию новых взаимовыгодных партнерств в Абхазии очень высокий, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на Х российско-абхазском деловом форуме "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста"."Я думаю, что та работа, которую мы проделали в последние несколько лет по гармонизации законодательств, по созданию условий, и нормативных, и правоприменительных, что в самой республике, действительно, создаются условия для привлечения инвестиций, для их сохранения, для гарантий защиты. Это очень важно, потому что это для любого инвестора очень чувствительно, насколько его инвестиции будут защищены и не будут подвергнуты дополнительным рискам", – отметил Вольвач. Он подчеркнул, что Абхазия представляет из себя зрелый субъект международного права, зрелую и комфортную правовую бизнес среду, которая, действительно, ждет и готова принимать российские инвестиции. Дмитрий Вольвач в рамках форума также рассказал, что разработан проект дорожной карты по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.Предварительная стоимость проекта восстановления Сухумского аэропорта составит 20,54 миллиарда рублей, пропускная способность аэропорта будет 400 пассажиров в час, или 3 миллиона в год.

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