https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/volvach-rossiyskiy-biznes-gotov-investirovat-v-abkhaziyu-1042997008.html
Вольвач: российский бизнес готов инвестировать в Абхазию
Вольвач: российский бизнес готов инвестировать в Абхазию
В Москве прошел Х российско-абхазский деловой форум "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста". 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T17:10+0300
2022-12-06T17:10+0300
2022-12-06T17:53+0300
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Интерес российского бизнеса к развитию новых проектов, к формированию новых взаимовыгодных партнерств в Абхазии очень высокий, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на Х российско-абхазском деловом форуме "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста"."Я думаю, что та работа, которую мы проделали в последние несколько лет по гармонизации законодательств, по созданию условий, и нормативных, и правоприменительных, что в самой республике, действительно, создаются условия для привлечения инвестиций, для их сохранения, для гарантий защиты. Это очень важно, потому что это для любого инвестора очень чувствительно, насколько его инвестиции будут защищены и не будут подвергнуты дополнительным рискам", – отметил Вольвач. Он подчеркнул, что Абхазия представляет из себя зрелый субъект международного права, зрелую и комфортную правовую бизнес среду, которая, действительно, ждет и готова принимать российские инвестиции. Дмитрий Вольвач в рамках форума также рассказал, что разработан проект дорожной карты по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.Предварительная стоимость проекта восстановления Сухумского аэропорта составит 20,54 миллиарда рублей, пропускная способность аэропорта будет 400 пассажиров в час, или 3 миллиона в год.
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минэкономики, министерство экономического развития рф, абхазия, россия, экономика
минэкономики, министерство экономического развития рф, абхазия, россия, экономика
Вольвач: российский бизнес готов инвестировать в Абхазию
17:10 06.12.2022 (обновлено: 17:53 06.12.2022)
В Москве прошел Х российско-абхазский деловой форум "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста".
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Интерес российского бизнеса к развитию новых проектов, к формированию новых взаимовыгодных партнерств в Абхазии очень высокий, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на Х российско-абхазском деловом форуме "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста".
"Я думаю, что та работа, которую мы проделали в последние несколько лет по гармонизации законодательств, по созданию условий, и нормативных, и правоприменительных, что в самой республике, действительно, создаются условия для привлечения инвестиций, для их сохранения, для гарантий защиты. Это очень важно, потому что это для любого инвестора очень чувствительно, насколько его инвестиции будут защищены и не будут подвергнуты дополнительным рискам", – отметил Вольвач.
Он подчеркнул, что Абхазия представляет из себя зрелый субъект международного права, зрелую и комфортную правовую бизнес среду, которая, действительно, ждет и готова принимать российские инвестиции.
"Это и туризм, и сельское хозяйство, и переработка, и логистика, это очень много сфер, где российские инвестиции приветствуются, могут и будут востребованы", – добавил замглавы Минэкономразвития.
Дмитрий Вольвач в рамках форума также рассказал, что разработан проект дорожной карты по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.
Предварительная стоимость проекта восстановления Сухумского аэропорта составит 20,54 миллиарда рублей, пропускная способность аэропорта будет 400 пассажиров в час, или 3 миллиона в год.