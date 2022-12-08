https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/devyatnadtsat-mgnoveniy-sputnik-abkhaziya-1042770374.html

Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия

Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

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Встречи с интересными людьми, увлекательные поездки, новые впечатления и простор для творчества – именно так многие представляют себе профессию журналиста. Но реальность всегда иная. О работе и досуге сотрудников Sputnik показываем в 19 фотографиях, которые скажут больше, чем любые слова.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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