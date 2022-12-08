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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/devyatnadtsat-mgnoveniy-sputnik-abkhaziya-1042770374.html
Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия
Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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Встречи с интересными людьми, увлекательные поездки, новые впечатления и простор для творчества – именно так многие представляют себе профессию журналиста. Но реальность всегда иная. О работе и досуге сотрудников Sputnik показываем в 19 фотографиях, которые скажут больше, чем любые слова.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
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фото , фото, мультимедиа
фото , фото, мультимедиа

Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия

12:12 08.12.2022 (обновлено: 13:01 08.12.2022)
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Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.
Встречи с интересными людьми, увлекательные поездки, новые впечатления и простор для творчества – именно так многие представляют себе профессию журналиста. Но реальность всегда иная. О работе и досуге сотрудников Sputnik показываем в 19 фотографиях, которые скажут больше, чем любые слова.
© Sputnik

Воистину самые необычные планерки проходят в Sputnik. Они случаются не только в ньюсруме, но и на полу в коридоре.

Воистину самые необычные планерки проходят в Sputnik. Они случаются не только в ньюсруме, но и на полу в коридоре. - Sputnik Абхазия
1/19
© Sputnik

Воистину самые необычные планерки проходят в Sputnik. Они случаются не только в ньюсруме, но и на полу в коридоре.

© Sputnik

Девочка: делает банальные фото на фоне гор. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба: делает фото на фоне гор мусора.

Девочка: делает банальные фото на фоне гор. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба: делает фото на фоне гор мусора. - Sputnik Абхазия
2/19
© Sputnik

Девочка: делает банальные фото на фоне гор. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба: делает фото на фоне гор мусора.

© Sputnik

Работа – не повод отказываться от обеда, даже когда ты едешь в самые отдаленные уголки Абхазии.

Работа – не повод отказываться от обеда, даже когда ты едешь в самые отдаленные уголки Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/19
© Sputnik

Работа – не повод отказываться от обеда, даже когда ты едешь в самые отдаленные уголки Абхазии.

© Sputnik

Нет, журналисты Sputnik не роды принимают, они всего лишь делают репортаж из красной зоны ковидного госпиталя.

Нет, журналисты Sputnik не роды принимают, они всего лишь делают репортаж из красной зоны ковидного госпиталя. - Sputnik Абхазия
4/19
© Sputnik

Нет, журналисты Sputnik не роды принимают, они всего лишь делают репортаж из красной зоны ковидного госпиталя.

© Sputnik

Говорят, вязание снимает стресс. Именно так выпускающий редактор Лида Нестерова справляется с работой в Sputnik.

Говорят, вязание снимает стресс. Именно так выпускающий редактор Лида Нестерова справляется с работой в Sputnik. - Sputnik Абхазия
5/19
© Sputnik

Говорят, вязание снимает стресс. Именно так выпускающий редактор Лида Нестерова справляется с работой в Sputnik.

© Sputnik

А мне летать охота… Корреспондент Бадри Есиава во время работы не прочь исполнить свои заветные желания.

А мне летать охота… Корреспондент Бадри Есиава во время работы не прочь исполнить свои заветные желания. - Sputnik Абхазия
6/19
© Sputnik

А мне летать охота… Корреспондент Бадри Есиава во время работы не прочь исполнить свои заветные желания.

© Sputnik

SMM-редактор Салима Лабия наблюдает редкое природное явление – солнечное затмение.

SMM-редактор Салима Лабия наблюдает редкое природное явление – солнечное затмение. - Sputnik Абхазия
7/19
© Sputnik

SMM-редактор Салима Лабия наблюдает редкое природное явление – солнечное затмение.

© Sputnik

Ведущих радио Sputnik многие знают и слышат ежедневно. Но мало кто знает, благодаря кому на радиоволнах появляется качественный звук. Знакомьтесь, наш звукорежиссер Индира Аршба!

Ведущих радио Sputnik многие знают и слышат ежедневно. Но мало кто знает, благодаря кому на радиоволнах появляется качественный звук. Знакомьтесь, наш звукорежиссер Индира Аршба! - Sputnik Абхазия
8/19
© Sputnik

Ведущих радио Sputnik многие знают и слышат ежедневно. Но мало кто знает, благодаря кому на радиоволнах появляется качественный звук. Знакомьтесь, наш звукорежиссер Индира Аршба!

© Sputnik

Работа может довести и до гипертонии. Но коллега всегда подставит плечо - даст тонометр и измерит давление.

Работа может довести и до гипертонии. Но коллега всегда подставит плечо - даст тонометр и измерит давление. - Sputnik Абхазия
9/19
© Sputnik

Работа может довести и до гипертонии. Но коллега всегда подставит плечо - даст тонометр и измерит давление.

© Sputnik

Корреспондент Бадрак Авидзба не забывает о романтике даже во время политических потрясений в стране.

Корреспондент Бадрак Авидзба не забывает о романтике даже во время политических потрясений в стране. - Sputnik Абхазия
10/19
© Sputnik

Корреспондент Бадрак Авидзба не забывает о романтике даже во время политических потрясений в стране.

© Sputnik

Голос Sputnik Абхазия. Правда, не в полном составе.

Голос Sputnik Абхазия. Правда, не в полном составе. - Sputnik Абхазия
11/19
© Sputnik

Голос Sputnik Абхазия. Правда, не в полном составе.

© Sputnik

Даже камни, добытые в глубинах морских, не могут перевесить груз ответственности, лежащий на выпускающем редакторе.

Даже камни, добытые в глубинах морских, не могут перевесить груз ответственности, лежащий на выпускающем редакторе. - Sputnik Абхазия
12/19
© Sputnik

Даже камни, добытые в глубинах морских, не могут перевесить груз ответственности, лежащий на выпускающем редакторе.

© Sputnik

За монтажным столом Адгуру Авидзба снятся самые красочные сны.

За монтажным столом Адгуру Авидзба снятся самые красочные сны. - Sputnik Абхазия
13/19
© Sputnik

За монтажным столом Адгуру Авидзба снятся самые красочные сны.

© Sputnik

На митинги Асмат Цвижба идет во всеоружии. Знайте, так выглядит опытный осветитель абхазских политических акций.

На митинги Асмат Цвижба идет во всеоружии. Знайте, так выглядит опытный осветитель абхазских политических акций. - Sputnik Абхазия
14/19
© Sputnik

На митинги Асмат Цвижба идет во всеоружии. Знайте, так выглядит опытный осветитель абхазских политических акций.

© Sputnik

Выпускающий редактор абхазской версии, когда приходится самостоятельно переводить новости из Кабмина

Выпускающий редактор абхазской версии, когда приходится самостоятельно переводить новости из Кабмина - Sputnik Абхазия
15/19
© Sputnik

Выпускающий редактор абхазской версии, когда приходится самостоятельно переводить новости из Кабмина

© Sputnik

Холод - не причина для того, чтобы не работать. На случай веерных отключений Бадрак Авидзба хранит в тумбочке теплый плед.

Холод - не причина для того, чтобы не работать. На случай веерных отключений Бадрак Авидзба хранит в тумбочке теплый плед. - Sputnik Абхазия
16/19
© Sputnik

Холод - не причина для того, чтобы не работать. На случай веерных отключений Бадрак Авидзба хранит в тумбочке теплый плед.

© Sputnik

Томаса Тхайцук знают все, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Томаса Тхайцук знают все, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Sputnik Абхазия
17/19
© Sputnik

Томаса Тхайцук знают все, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© Sputnik

Всевидящее око Sputnik везде вас настигнет, даже если вы этого не подозреваете

Всевидящее око Sputnik везде вас настигнет, даже если вы этого не подозреваете - Sputnik Абхазия
18/19
© Sputnik

Всевидящее око Sputnik везде вас настигнет, даже если вы этого не подозреваете

© Sputnik

Sputnik Абхазия - большая семья, которая на протяжении восьми лет радует читателей самыми свежими новостями. С днем рождения, Sputnik!

Sputnik Абхазия - большая семья, которая на протяжении восьми лет радует читателей самыми свежими новостями. С днем рождения, Sputnik! - Sputnik Абхазия
19/19
© Sputnik

Sputnik Абхазия - большая семья, которая на протяжении восьми лет радует читателей самыми свежими новостями. С днем рождения, Sputnik!

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