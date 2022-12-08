Девятнадцать мгновений Sputnik Абхазия
Воистину самые необычные планерки проходят в Sputnik. Они случаются не только в ньюсруме, но и на полу в коридоре.
Воистину самые необычные планерки проходят в Sputnik. Они случаются не только в ньюсруме, но и на полу в коридоре.
Девочка: делает банальные фото на фоне гор. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба: делает фото на фоне гор мусора.
Девочка: делает банальные фото на фоне гор. Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба: делает фото на фоне гор мусора.
Работа – не повод отказываться от обеда, даже когда ты едешь в самые отдаленные уголки Абхазии.
Работа – не повод отказываться от обеда, даже когда ты едешь в самые отдаленные уголки Абхазии.
Нет, журналисты Sputnik не роды принимают, они всего лишь делают репортаж из красной зоны ковидного госпиталя.
Нет, журналисты Sputnik не роды принимают, они всего лишь делают репортаж из красной зоны ковидного госпиталя.
Говорят, вязание снимает стресс. Именно так выпускающий редактор Лида Нестерова справляется с работой в Sputnik.
Говорят, вязание снимает стресс. Именно так выпускающий редактор Лида Нестерова справляется с работой в Sputnik.
А мне летать охота… Корреспондент Бадри Есиава во время работы не прочь исполнить свои заветные желания.
А мне летать охота… Корреспондент Бадри Есиава во время работы не прочь исполнить свои заветные желания.
SMM-редактор Салима Лабия наблюдает редкое природное явление – солнечное затмение.
SMM-редактор Салима Лабия наблюдает редкое природное явление – солнечное затмение.
Ведущих радио Sputnik многие знают и слышат ежедневно. Но мало кто знает, благодаря кому на радиоволнах появляется качественный звук. Знакомьтесь, наш звукорежиссер Индира Аршба!
Ведущих радио Sputnik многие знают и слышат ежедневно. Но мало кто знает, благодаря кому на радиоволнах появляется качественный звук. Знакомьтесь, наш звукорежиссер Индира Аршба!
Работа может довести и до гипертонии. Но коллега всегда подставит плечо - даст тонометр и измерит давление.
Работа может довести и до гипертонии. Но коллега всегда подставит плечо - даст тонометр и измерит давление.
Корреспондент Бадрак Авидзба не забывает о романтике даже во время политических потрясений в стране.
Корреспондент Бадрак Авидзба не забывает о романтике даже во время политических потрясений в стране.
Голос Sputnik Абхазия. Правда, не в полном составе.
Голос Sputnik Абхазия. Правда, не в полном составе.
Даже камни, добытые в глубинах морских, не могут перевесить груз ответственности, лежащий на выпускающем редакторе.
Даже камни, добытые в глубинах морских, не могут перевесить груз ответственности, лежащий на выпускающем редакторе.
За монтажным столом Адгуру Авидзба снятся самые красочные сны.
За монтажным столом Адгуру Авидзба снятся самые красочные сны.
На митинги Асмат Цвижба идет во всеоружии. Знайте, так выглядит опытный осветитель абхазских политических акций.
На митинги Асмат Цвижба идет во всеоружии. Знайте, так выглядит опытный осветитель абхазских политических акций.
Выпускающий редактор абхазской версии, когда приходится самостоятельно переводить новости из Кабмина
Выпускающий редактор абхазской версии, когда приходится самостоятельно переводить новости из Кабмина
Холод - не причина для того, чтобы не работать. На случай веерных отключений Бадрак Авидзба хранит в тумбочке теплый плед.
Холод - не причина для того, чтобы не работать. На случай веерных отключений Бадрак Авидзба хранит в тумбочке теплый плед.
Томаса Тхайцук знают все, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Томаса Тхайцук знают все, даже министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Всевидящее око Sputnik везде вас настигнет, даже если вы этого не подозреваете
Всевидящее око Sputnik везде вас настигнет, даже если вы этого не подозреваете
Sputnik Абхазия - большая семья, которая на протяжении восьми лет радует читателей самыми свежими новостями. С днем рождения, Sputnik!
Sputnik Абхазия - большая семья, которая на протяжении восьми лет радует читателей самыми свежими новостями. С днем рождения, Sputnik!