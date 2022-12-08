https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/lazba-o-sputnik-abkhaziya-ya-gord-tem-chto-za-vosem-let-nam-udalos-zarabotat-imya-1043027448.html

Лазба о Sputnik Абхазия: я горжусь тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя

Лазба о Sputnik Абхазия: я горжусь тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя

Что такое работа в Sputnik, об особенностях абхазской журналистики в эфире радио рассказал руководитель пресс-центра, первый руководитель агентства Инал Лазба. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T16:50+0300

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Лазба о Sputnik Абхазия: я горд тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя Лазба о Sputnik Абхазия: я горд тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.8 лет – это уже серьезная дата, Sputnik Абхазия стало агентством, в котором сегодня готовы работать именитые журналисты, сказал Лазба в эфире радио."Сам Sputnik в свое время был для меня новым вызовом. Я не был близко знаком с журналистикой, когда попал сюда. Мне нужно было многому научиться, и я вместе со своим коллективом это обучение проходил, изучал, как пишутся новости. В тот период запуск Sputnik было настолько новым явлением, что многие думали, что это что-то временное, хотя на самом деле он шел от серьезного агентства, но бренд был новый, незнакомый в Абхазии. В тот период многие журналисты с опытом не соглашались с нами работать. Сейчас же, когда именитые журналисты с нами работают, это для меня знак качества. Я горд и рад тому, что за эти восемь лет нам удалось заработать имя. Для меня это очень важно", – отметил Лазба.Инал Лазба рассказал о том, чему научил его Sputnik."Если ты работаешь над собой, если у тебя есть круг людей, которые тебя поддержат, объяснят, научат, а в Sputnik с этим проблем не было, большой коллектив МИА "Россия сегодня" всегда был открыт, я проходил различные тренинги и достаточно быстро влился, вот этот страх нового, чего-то не понять, не освоить, у меня этого страха благодаря Sputnik нет. Барьеры психологические, что что-то не получится, он от этого освобождает", – отметил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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