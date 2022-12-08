https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/lazba-o-sputnik-abkhaziya-ya-gord-tem-chto-za-vosem-let-nam-udalos-zarabotat-imya-1043027448.html
Лазба о Sputnik Абхазия: я горжусь тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя
Лазба о Sputnik Абхазия: я горжусь тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя
Что такое работа в Sputnik, об особенностях абхазской журналистики в эфире радио рассказал руководитель пресс-центра, первый руководитель агентства Инал Лазба. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T16:50+0300
2022-12-08T16:50+0300
2022-12-08T17:19+0300
радио
подкасты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/08/1043028239_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7e8480c74fa0b6a3e38dac00f1d0fe8b.jpg
Лазба о Sputnik Абхазия: я горд тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя
Лазба о Sputnik Абхазия: я горд тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.8 лет – это уже серьезная дата, Sputnik Абхазия стало агентством, в котором сегодня готовы работать именитые журналисты, сказал Лазба в эфире радио."Сам Sputnik в свое время был для меня новым вызовом. Я не был близко знаком с журналистикой, когда попал сюда. Мне нужно было многому научиться, и я вместе со своим коллективом это обучение проходил, изучал, как пишутся новости. В тот период запуск Sputnik было настолько новым явлением, что многие думали, что это что-то временное, хотя на самом деле он шел от серьезного агентства, но бренд был новый, незнакомый в Абхазии. В тот период многие журналисты с опытом не соглашались с нами работать. Сейчас же, когда именитые журналисты с нами работают, это для меня знак качества. Я горд и рад тому, что за эти восемь лет нам удалось заработать имя. Для меня это очень важно", – отметил Лазба.Инал Лазба рассказал о том, чему научил его Sputnik."Если ты работаешь над собой, если у тебя есть круг людей, которые тебя поддержат, объяснят, научат, а в Sputnik с этим проблем не было, большой коллектив МИА "Россия сегодня" всегда был открыт, я проходил различные тренинги и достаточно быстро влился, вот этот страх нового, чего-то не понять, не освоить, у меня этого страха благодаря Sputnik нет. Барьеры психологические, что что-то не получится, он от этого освобождает", – отметил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/08/1043028239_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_c717183d904b6ade052edb18a0b108a3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, новости, аудио
Лазба о Sputnik Абхазия: я горжусь тем, что за восемь лет нам удалось заработать имя
16:50 08.12.2022 (обновлено: 17:19 08.12.2022)
Что такое работа в Sputnik, об особенностях абхазской журналистики в эфире радио рассказал руководитель пресс-центра, первый руководитель агентства Инал Лазба.
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.
8 лет – это уже серьезная дата, Sputnik Абхазия стало агентством, в котором сегодня готовы работать именитые журналисты, сказал Лазба в эфире радио.
"Сам Sputnik в свое время был для меня новым вызовом. Я не был близко знаком с журналистикой, когда попал сюда. Мне нужно было многому научиться, и я вместе со своим коллективом это обучение проходил, изучал, как пишутся новости. В тот период запуск Sputnik было настолько новым явлением, что многие думали, что это что-то временное, хотя на самом деле он шел от серьезного агентства, но бренд был новый, незнакомый в Абхазии. В тот период многие журналисты с опытом не соглашались с нами работать. Сейчас же, когда именитые журналисты с нами работают, это для меня знак качества. Я горд и рад тому, что за эти восемь лет нам удалось заработать имя. Для меня это очень важно", – отметил Лазба.
Инал Лазба рассказал о том, чему научил его Sputnik.
"Если ты работаешь над собой, если у тебя есть круг людей, которые тебя поддержат, объяснят, научат, а в Sputnik с этим проблем не было, большой коллектив МИА "Россия сегодня" всегда был открыт, я проходил различные тренинги и достаточно быстро влился, вот этот страх нового, чего-то не понять, не освоить, у меня этого страха благодаря Sputnik нет. Барьеры психологические, что что-то не получится, он от этого освобождает", – отметил он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.