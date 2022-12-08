https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/mvd-rossii-zapretilo-nadevat-naruchniki-na-zhenschin-i-podrostkov-1043040193.html

МВД России запретило надевать наручники на женщин и подростков

МВД России запретило надевать наручники на женщин и подростков

Средство ограничения подвижности "Ажур", к применению которого относится данное решение, представляет собой наручники с цепью, которые надеваются как на ноги... 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T18:22+0300

2022-12-08T18:22+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Министерство внутренних дел России запретило надевать наручники на женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк по итогам встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека."В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", – сказала Волк.Представитель МВД добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают "дифференцированный подход" к использованию спецсредств, которое, в том числе, зависит и от степени общественной опасности заключенных.

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