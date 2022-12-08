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МВД России запретило надевать наручники на женщин и подростков
МВД России запретило надевать наручники на женщин и подростков
Средство ограничения подвижности "Ажур", к применению которого относится данное решение, представляет собой наручники с цепью, которые надеваются как на ноги... 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T18:22+0300
2022-12-08T18:22+0300
2022-12-08T18:37+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Министерство внутренних дел России запретило надевать наручники на женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк по итогам встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека."В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", – сказала Волк.Представитель МВД добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают "дифференцированный подход" к использованию спецсредств, которое, в том числе, зависит и от степени общественной опасности заключенных.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, в мире
МВД России запретило надевать наручники на женщин и подростков
18:22 08.12.2022 (обновлено: 18:37 08.12.2022)
Средство ограничения подвижности "Ажур", к применению которого относится данное решение, представляет собой наручники с цепью, которые надеваются как на ноги, так и на руки.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Министерство внутренних дел России запретило надевать наручники на женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических преступлений, сообщила
официальный представитель ведомства Ирина Волк по итогам встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека.
Волк сообщила, что после заседания в ведомстве дополнительно изучили практику применения средств ограничения подвижности "Ажур" (наручников - прим.) в отдельных территориальных органах МВД.
"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", – сказала Волк.
Представитель МВД добавила, что ведомственные нормативные акты предусматривают "дифференцированный подход" к использованию спецсредств, которое, в том числе, зависит и от степени общественной опасности заключенных.