https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/ne-tolko-razdrazhaet-no-i-sblizhaet-kak-chitateli-reagiruyut-na-sputnik-abkhaziya-1043039721.html

"Не только раздражает, но и сближает": как читатели реагируют на Sputnik Абхазия

"Не только раздражает, но и сближает": как читатели реагируют на Sputnik Абхазия

Восемь лет назад, 8 декабря 2014 года, Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T17:58+0300

2022-12-08T17:58+0300

2022-12-08T18:39+0300

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За восемь лет своего существования информационное агентство выпустило более ста тысяч новостей, которые кому-то нравились, а у кого-то вызывали крайне негативную реакцию. И весь спектр эмоций читатели, конечно же, выражают в комментариях под нашими статьями и постами в соцсетях.В чем чаще всего обвиняют Sputnik? Почему нельзя включить “передок из России”? Когда наше информационное агентство раздражает, а когда сближает? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню рождения Sputnik Абхазия.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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