https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/pod-znakom-beskonechnosti-sputnik-abkhaziya-ispolnilos-vosem-let-1043030665.html

Под знаком бесконечности: Sputnik Абхазия исполнилось восемь лет

Под знаком бесконечности: Sputnik Абхазия исполнилось восемь лет

Информационное агентство Sputnik Абхазия начало работать восемь лет назад, 8 декабря 2014 года. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T13:28+0300

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Sputnik на протяжений 8 лет рассказывает о жизни республики, работает в любую погоду без выходных и праздников.За это время на сайте информагентства вышло более ста тысяч статей на абхазском и русском языках, в архивах Sputnik хранится несколько терабайт фото и видео, свидетельств исторических и поворотных событий в истории Абхазии.Какими были эти восемь лет в цифрах, смотрите в видео Sputnik.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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