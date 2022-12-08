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Под знаком бесконечности: Sputnik Абхазия исполнилось восемь лет
Под знаком бесконечности: Sputnik Абхазия исполнилось восемь лет
Информационное агентство Sputnik Абхазия начало работать восемь лет назад, 8 декабря 2014 года. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T13:28+0300
2022-12-08T13:28+0300
2022-12-08T13:51+0300
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Sputnik на протяжений 8 лет рассказывает о жизни республики, работает в любую погоду без выходных и праздников.За это время на сайте информагентства вышло более ста тысяч статей на абхазском и русском языках, в архивах Sputnik хранится несколько терабайт фото и видео, свидетельств исторических и поворотных событий в истории Абхазии.Какими были эти восемь лет в цифрах, смотрите в видео Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, sputnik абхазия, видео
видео, мультимедиа, sputnik абхазия, видео
Под знаком бесконечности: Sputnik Абхазия исполнилось восемь лет
13:28 08.12.2022 (обновлено: 13:51 08.12.2022)
Информационное агентство Sputnik Абхазия начало работать восемь лет назад, 8 декабря 2014 года.
Sputnik на протяжений 8 лет рассказывает о жизни республики, работает в любую погоду без выходных и праздников.
За это время на сайте информагентства вышло более ста тысяч статей на абхазском и русском языках, в архивах Sputnik хранится несколько терабайт фото и видео, свидетельств исторических и поворотных событий в истории Абхазии.
Какими были эти восемь лет в цифрах, смотрите в видео Sputnik.