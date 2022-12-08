https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-dekabr-1043038533.html

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за декабрь

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за декабрь

Выплачивать пенсии россиянам, живущим в Абхазии, начнут с 16 декабря, получить их можно будет в любом удобном отделении Сбербанка. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T17:02+0300

2022-12-08T17:02+0300

2022-12-08T17:08+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий гражданам России, проживающим в республике. Выплаты начнутся с 16 декабря, и для каждой группы граждан будут проходить в определенные даты.Пенсионерам первой группы, родившимся до 1950 года включительно, пенсию будут выплачивать 16, 19 и 20 декабря.Гражданам, относящимся ко второй группе, родившимся с 1951 по 1956 годы, нужно будет посетить отделение банка 21,22 или 23 декабря.А с 26 декабря пенсии будут выплачиваться гражданам, родившимся в 1957 году и позже.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

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