https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/sputnik-proryvaet-informatsionnuyu-blokadu-intervyu-inala-lazba-k-vosmiletiyu-agentstva-1043041502.html
Sputnik прорывает информационную блокаду: интервью Инала Лазба к восьмилетию агентства
Sputnik прорывает информационную блокаду: интервью Инала Лазба к восьмилетию агентства
Восемь лет назад на абхазской информационной орбите появилось агентство Sputnik Абхазия. Руководитель пресс-центра Инал Лазба тогда стоял у истоков... 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T20:46+0300
2022-12-08T20:46+0300
2022-12-08T20:46+0300
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sputnik абхазия
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Sputnik Абхазия - это знак качества на информационном пространстве Абхазии, отметил руководитель пресс-центра Инал Лазба.По словам Лазба, за восемь лет работы удалось сформировать серьезное агентство, с которым готовы работать именитые журналисты."Sputnik - не то место, где можно начать работать, пользуясь родственными или иными связями, как это часто практикуется в Абхазии. Здесь нужно соответствовать должности и уровню ответственности, которая на тебя возлагается", - подчеркнул Лазба.Подробнее о том, как формировалось информационное агентство и какой путь оно прошло за восемь лет, смотрите в видео.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, sputnik абхазия, видео
видео, мультимедиа, sputnik абхазия, видео
Sputnik прорывает информационную блокаду: интервью Инала Лазба к восьмилетию агентства
Восемь лет назад на абхазской информационной орбите появилось агентство Sputnik Абхазия. Руководитель пресс-центра Инал Лазба тогда стоял у истоков формирования Sputnik.
Sputnik Абхазия - это знак качества на информационном пространстве Абхазии, отметил руководитель пресс-центра Инал Лазба.
По словам Лазба, за восемь лет работы удалось сформировать серьезное агентство, с которым готовы работать именитые журналисты.
"Sputnik - не то место, где можно начать работать, пользуясь родственными или иными связями, как это часто практикуется в Абхазии. Здесь нужно соответствовать должности и уровню ответственности, которая на тебя возлагается", - подчеркнул Лазба.
Подробнее о том, как формировалось информационное агентство и какой путь оно прошло за восемь лет, смотрите в видео.