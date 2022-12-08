https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/takie-obstoyatelstva-chagova-o-vaak--kak-forme-organizatsii-dlya-malochislennykh-etnosov-1043030156.html

Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов

Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса проходит в Сухуме. О роли и задачах Конгресса в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК... 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T14:37+0300

2022-12-08T14:37+0300

2022-12-08T14:37+0300

радио

абхазия

диаспора

абаза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/08/1043030297_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_5bb392fea09da3bb8922d596de0e9809.jpg

Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов

В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Когда создавался конгресс, он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов. Их всех объединила идея защиты Абхазского государства. Сейчас какая задача у Конгресса и как развивается сотрудничество между региональными отделениями в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК, руководитель регионального отделения ВААК в Ставрополье Армида Чагова.Перед Конгрессом и сегодня стоят задачи защиты абхазского государства, а также объединение абхазов и абазин во всем мире, сохранение языка, традиций, культуры, сказала Чагова.Говоря о ВААК (Всемирном абхазо-абазинском конгрессе) как о форме организации, важной для малочисленных этносов, она отметила роль такой площадки для общения и объединения людей.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

абаза

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, диаспора, абаза, подкасты, аудио