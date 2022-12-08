https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/takie-obstoyatelstva-chagova-o-vaak--kak-forme-organizatsii-dlya-malochislennykh-etnosov-1043030156.html
Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов
Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса проходит в Сухуме. О роли и задачах Конгресса в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК... 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T14:37+0300
2022-12-08T14:37+0300
2022-12-08T14:37+0300
радио
абхазия
диаспора
абаза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/08/1043030297_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_5bb392fea09da3bb8922d596de0e9809.jpg
Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов
Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов
В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Когда создавался конгресс, он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов. Их всех объединила идея защиты Абхазского государства. Сейчас какая задача у Конгресса и как развивается сотрудничество между региональными отделениями в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК, руководитель регионального отделения ВААК в Ставрополье Армида Чагова.Перед Конгрессом и сегодня стоят задачи защиты абхазского государства, а также объединение абхазов и абазин во всем мире, сохранение языка, традиций, культуры, сказала Чагова.Говоря о ВААК (Всемирном абхазо-абазинском конгрессе) как о форме организации, важной для малочисленных этносов, она отметила роль такой площадки для общения и объединения людей.Полная версия беседы в аудиофайле.
абхазия
абаза
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/08/1043030297_108:0:1548:1080_1920x0_80_0_0_9ca2b28df724926894905cfc505d4f6e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, диаспора, абаза, подкасты, аудио
абхазия, диаспора, абаза, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Чагова о ВААК, как форме организации для малочисленных этносов
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса проходит в Сухуме. О роли и задачах Конгресса в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК, руководитель регионального отделения ВААК в Ставрополье Армида Чагова.
В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Когда создавался конгресс, он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов. Их всех объединила идея защиты Абхазского государства. Сейчас какая задача у Конгресса и как развивается сотрудничество между региональными отделениями в эфире радио Sputnik рассказала член Высшего совета ВААК, руководитель регионального отделения ВААК в Ставрополье Армида Чагова.
Перед Конгрессом и сегодня стоят задачи защиты абхазского государства, а также объединение абхазов и абазин во всем мире, сохранение языка, традиций, культуры, сказала Чагова.
Говоря о ВААК (Всемирном абхазо-абазинском конгрессе) как о форме организации, важной для малочисленных этносов, она отметила роль такой площадки для общения и объединения людей.
Полная версия беседы в аудиофайле.