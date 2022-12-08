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Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,6 балла, произошло оно в 9:42 по московскому времени. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T10:30+0300
2022-12-08T10:30+0300
2022-12-08T10:47+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло утром 8 декабря в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Кроме того, толчки ощущались и в Закавказье – в Грузии, Армении и Азербайджане. Согласно сообщениям пользователей, качались люстры и полки, легко тряслись кровати, дрожали стекла.
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новости, в мире
Землетрясение произошло в Дагестане
10:30 08.12.2022 (обновлено: 10:47 08.12.2022)
Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,6 балла, произошло оно в 9:42 по московскому времени.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло утром 8 декабря в Дагестане, сообщает
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в трех километрах от аула Гуниб, в 80 километрах от столицы республики, Махачкалы.
Кроме того, толчки ощущались и в Закавказье – в Грузии, Армении и Азербайджане. Согласно сообщениям пользователей, качались люстры и полки, легко тряслись кровати, дрожали стекла.