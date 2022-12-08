https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/zemletryasenie-proizoshlo-v-dagestane-1043027023.html

Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,6 балла, произошло оно в 9:42 по московскому времени. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло утром 8 декабря в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Кроме того, толчки ощущались и в Закавказье – в Грузии, Армении и Азербайджане. Согласно сообщениям пользователей, качались люстры и полки, легко тряслись кровати, дрожали стекла.

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