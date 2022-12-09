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Абхазия и советский период: в Sputnik прошел круглый стол к столетию СССР
Абхазия и советский период: в Sputnik прошел круглый стол к столетию СССР
Sputnik совместно с ЦСЭИ запустил серию круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии". 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T20:22+0300
2022-12-09T20:22+0300
2022-12-09T20:22+0300
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На первой встрече историки обсудили, можно ли было сохранить СССР, к чему привел распад союза и какие этапы советизации прошла Абхазия.Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что образование СССР в 1922 году было восстановлением разрушенной Российской империи и постепенно, со строительством СССР, шло восстановление экономических и торговых связей.По мнению кандидата исторических наук Станислава Лакоба, существовала возможность сохранения союза и его реформирования. Для этого нужно было уровнять в правах союзные и автономные республики. Это решение было принято, но не было реализовано, и негативные последствия развала СССР коснулись в итоге всех постсоветских республик.Руководитель Центра стратегических экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в этом году не просто отмечается юбилей образования СССР, а идет исследование исторических событий, которые дают ответы на многие вопросы.Подробности о том, что обсуждали ученые и как политика большевиков влияла на развитие Абхазии, вы можете узнать из видео Sputnik
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видео, мультимедиа, история, абхазия, ссср, видео
видео, мультимедиа, история, абхазия, ссср, видео
Абхазия и советский период: в Sputnik прошел круглый стол к столетию СССР
Sputnik совместно с ЦСЭИ запустил серию круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии".
На первой встрече историки обсудили, можно ли было сохранить СССР, к чему привел распад союза и какие этапы советизации прошла Абхазия.
Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что образование СССР в 1922 году было восстановлением разрушенной Российской империи и постепенно, со строительством СССР, шло восстановление экономических и торговых связей.
По мнению кандидата исторических наук Станислава Лакоба, существовала возможность сохранения союза и его реформирования. Для этого нужно было уровнять в правах союзные и автономные республики. Это решение было принято, но не было реализовано, и негативные последствия развала СССР коснулись в итоге всех постсоветских республик.
Руководитель Центра стратегических экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в этом году не просто отмечается юбилей образования СССР, а идет исследование исторических событий, которые дают ответы на многие вопросы.
Подробности о том, что обсуждали ученые и как политика большевиков влияла на развитие Абхазии, вы можете узнать из видео Sputnik