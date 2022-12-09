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Абхазия и советский период: в Sputnik прошел круглый стол к столетию СССР

Абхазия и советский период: в Sputnik прошел круглый стол к столетию СССР

Sputnik совместно с ЦСЭИ запустил серию круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии". 09.12.2022, Sputnik Абхазия

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На первой встрече историки обсудили, можно ли было сохранить СССР, к чему привел распад союза и какие этапы советизации прошла Абхазия.Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что образование СССР в 1922 году было восстановлением разрушенной Российской империи и постепенно, со строительством СССР, шло восстановление экономических и торговых связей.По мнению кандидата исторических наук Станислава Лакоба, существовала возможность сохранения союза и его реформирования. Для этого нужно было уровнять в правах союзные и автономные республики. Это решение было принято, но не было реализовано, и негативные последствия развала СССР коснулись в итоге всех постсоветских республик.Руководитель Центра стратегических экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в этом году не просто отмечается юбилей образования СССР, а идет исследование исторических событий, которые дают ответы на многие вопросы.Подробности о том, что обсуждали ученые и как политика большевиков влияла на развитие Абхазии, вы можете узнать из видео Sputnik

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