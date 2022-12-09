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Аслан Бжания обсудил газификацию Абхазии с представителями "Газпром промгаза"
Аслан Бжания обсудил газификацию Абхазии с представителями "Газпром промгаза"
Согласно договору, заключенному Минэкономики Абхазии и АО "Газпром промгаз", срок проведения работ по разработке схемы газификации составлял один год. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T16:25+0300
2022-12-09T16:25+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией акционерного общества "Газпром промгаз", сообщает пресс-служба главы государства. На встрече президенту представили проект генеральной схемы газификации Абхазии.Проект был разработан в рамках договора, подписанного между организацией и Министерством экономики республики 10 декабря 2021 года.Тогда же была согласована и подписана дорожная карта, определявшая сроки всех этапов, предусмотренных в проекте газификации. Мероприятия по разработке схемы финансируются в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.
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абхазия, аслан бжания, новости, газпром
Аслан Бжания обсудил газификацию Абхазии с представителями "Газпром промгаза"
16:25 09.12.2022 (обновлено: 17:21 09.12.2022)
Согласно договору, заключенному Минэкономики Абхазии и АО "Газпром промгаз", срок проведения работ по разработке схемы газификации составлял один год.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией акционерного общества "Газпром промгаз", сообщает
пресс-служба главы государства.
На встрече президенту представили проект генеральной схемы газификации Абхазии.
"Проделана большая и серьезная работа. Нам нужно определенное время для принятия решения и проработки дальнейших шагов по взаимодействию", – сказал Аслан Бжания.
Проект был разработан в рамках договора, подписанного между организацией и Министерством экономики республики 10 декабря 2021 года.
Тогда же была согласована и подписана дорожная карта, определявшая сроки всех этапов, предусмотренных в проекте газификации. Мероприятия по разработке схемы финансируются в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.