https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/aslan-bzhaniya-obsudil-gazifikatsiyu-abkhazii-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-1043050932.html

Аслан Бжания обсудил газификацию Абхазии с представителями "Газпром промгаза"

Аслан Бжания обсудил газификацию Абхазии с представителями "Газпром промгаза"

Согласно договору, заключенному Минэкономики Абхазии и АО "Газпром промгаз", срок проведения работ по разработке схемы газификации составлял один год. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T16:25+0300

2022-12-09T16:25+0300

2022-12-09T17:21+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией акционерного общества "Газпром промгаз", сообщает пресс-служба главы государства. На встрече президенту представили проект генеральной схемы газификации Абхазии.Проект был разработан в рамках договора, подписанного между организацией и Министерством экономики республики 10 декабря 2021 года.Тогда же была согласована и подписана дорожная карта, определявшая сроки всех этапов, предусмотренных в проекте газификации. Мероприятия по разработке схемы финансируются в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.

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