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Барциц о значении ВААК: наша миссия в увеличении численности нашего народа
Барциц о значении ВААК: наша миссия в увеличении численности нашего народа
О значении Всемирного абхазо-абазинского конгресса в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T13:28+0300
2022-12-09T13:28+0300
2022-12-09T13:29+0300
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Барциц о значении ВААК
Барциц о значении ВААК
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме 7 декабря. Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. 8 декабря в столице прошло пленарное заседание, во время которого единогласным решением председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса вновь избран Мусса Экзеков. О ВААК, о его роли в жизни народа абаза в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц. "Сам факт существования такой масштабной для абхазо-абазинсокго мира глобальной организации, как Всемирный абхазо-абазинский конгресс – это само по себе явление, которое сложно переоценить. Достаточно вспомнить, в какое драматическое время, в какой исторический этап был создан Конгресс. Первый съезд проходил под покровительством и эгидой первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. У истоков создания Конгресса стоял наш выдающийся общественно-политический деятель, ученый, патриот Тарас Шамба. История деятельности Конгресса насчитывает 30 лет", – рассказал Барциц. Он добавил, что на съезде были представители абхазо-абазинского народа из 11 стран . "В такое сложное международное время, когда набирают силы всевозможные ограничения, барьеры, разобщенность, участие в работе съезда принимают не только наши соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, но и из европейских стран – есть наши делегаты из Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Это уже само по себе символично", – отметил Олег Барциц. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Барциц о значении ВААК: наша миссия в увеличении численности нашего народа
13:28 09.12.2022 (обновлено: 13:29 09.12.2022)
О значении Всемирного абхазо-абазинского конгресса в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц.
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме 7 декабря.
Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. 8 декабря в столице прошло пленарное заседание, во время которого единогласным решением председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса вновь избран Мусса Экзеков.
О ВААК, о его роли в жизни народа абаза в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц.
"Сам факт существования такой масштабной для абхазо-абазинсокго мира глобальной организации, как Всемирный абхазо-абазинский конгресс – это само по себе явление, которое сложно переоценить. Достаточно вспомнить, в какое драматическое время, в какой исторический этап был создан Конгресс. Первый съезд проходил под покровительством и эгидой первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. У истоков создания Конгресса стоял наш выдающийся общественно-политический деятель, ученый, патриот Тарас Шамба. История деятельности Конгресса насчитывает 30 лет", – рассказал Барциц.
Он добавил, что на съезде были представители абхазо-абазинского народа из 11 стран .
"В такое сложное международное время, когда набирают силы всевозможные ограничения, барьеры, разобщенность, участие в работе съезда принимают не только наши соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, но и из европейских стран – есть наши делегаты из Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Это уже само по себе символично", – отметил Олег Барциц.
Подробности слушайте в аудиофайле
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