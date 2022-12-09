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Барциц о значении ВААК: наша миссия в увеличении численности нашего народа

Барциц о значении ВААК: наша миссия в увеличении численности нашего народа

О значении Всемирного абхазо-абазинского конгресса в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

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Барциц о значении ВААК Барциц о значении ВААК

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса открылся в Сухуме 7 декабря. Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. 8 декабря в столице прошло пленарное заседание, во время которого единогласным решением председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса вновь избран Мусса Экзеков. О ВААК, о его роли в жизни народа абаза в эфире радио Sputnik рассказал член высшего совета ВААК Олег Барциц. "Сам факт существования такой масштабной для абхазо-абазинсокго мира глобальной организации, как Всемирный абхазо-абазинский конгресс – это само по себе явление, которое сложно переоценить. Достаточно вспомнить, в какое драматическое время, в какой исторический этап был создан Конгресс. Первый съезд проходил под покровительством и эгидой первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. У истоков создания Конгресса стоял наш выдающийся общественно-политический деятель, ученый, патриот Тарас Шамба. История деятельности Конгресса насчитывает 30 лет", – рассказал Барциц. Он добавил, что на съезде были представители абхазо-абазинского народа из 11 стран . "В такое сложное международное время, когда набирают силы всевозможные ограничения, барьеры, разобщенность, участие в работе съезда принимают не только наши соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, но и из европейских стран – есть наши делегаты из Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Это уже само по себе символично", – отметил Олег Барциц. Подробности слушайте в аудиофайле.

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