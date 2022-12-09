https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/lasha-ashuba-vstretilsya-s-predsedatelem-komiteta-gosdumy-po-oborone-1043050111.html

Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне

Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне

Во встрече также приняли участие депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Шергелия и Астамур Герхелия. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T15:36+0300

2022-12-09T15:36+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Парламента республики.В частности, депутаты детально обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.

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