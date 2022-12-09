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Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне
Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне
Во встрече также приняли участие депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Шергелия и Астамур Герхелия. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T15:36+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Парламента республики.В частности, депутаты детально обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.
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Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне
15:36 09.12.2022 (обновлено: 16:15 09.12.2022)
Во встрече также приняли участие депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Шергелия и Астамур Герхелия.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik.
Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает
пресс-служба Парламента республики.
Стороны обсудили ряд задач, касающихся совместной деятельности по реализации Соглашения о сотрудничестве, которое было подписано Лашей Ашуба и спикером Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря 2022 года.
В частности, депутаты детально обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.