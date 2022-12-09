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https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/lasha-ashuba-vstretilsya-s-predsedatelem-komiteta-gosdumy-po-oborone-1043050111.html
Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне
Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне
Во встрече также приняли участие депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Шергелия и Астамур Герхелия. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Парламента республики.В частности, депутаты детально обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.
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Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы по обороне

15:36 09.12.2022 (обновлено: 16:15 09.12.2022)
© Foto / ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИСпикер Парламента Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы России по обороне Андреем Картаполовым.
Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Госдумы России по обороне Андреем Картаполовым. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2022
© Foto / ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ
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Во встрече также приняли участие депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Шергелия и Астамур Герхелия.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Парламента республики.

Стороны обсудили ряд задач, касающихся совместной деятельности по реализации Соглашения о сотрудничестве, которое было подписано Лашей Ашуба и спикером Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря 2022 года.

В частности, депутаты детально обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.
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