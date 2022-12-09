https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/mukov-rasskazal-kak-abkhazo-abazinskiy-kongress-pomogaet-zaschite-interesov-etnosa-1043037208.html

Муков рассказал, как Абхазо-абазинский конгресс помогает защите интересов этноса

Муков рассказал, как Абхазо-абазинский конгресс помогает защите интересов этноса

Делегат от Карачаево-Черкесии, руководитель подразделения Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" Мурат Муков... 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T10:37+0300

2022-12-09T10:37+0300

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Муков рассказал, как Абхазо-абазинский конгресс помогает защите интересов этноса Муков рассказал, как Абхазо-абазинский конгресс помогает защите интересов этноса

В столице Абхазии проходит VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса.О том, какова главная идея, какие задачи стоят сегодня перед Конгрессом абхазо-абазинского народа, как развивается сотрудничество между региональными отделениями, что можно считать достижением за последние годы, как Международное объединение "Алашара" занимается созданием условий для сохранения и развития языка, культуры, традиций, что нужно сделать для возвращения репатриантов на историческую родину и как развивать гражданское общество, в эфире радио Sputnik поделился мнением представитель делегации Карачаево-Черкесии, руководитель подразделения Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" Мурат Муков.Подробности в аудиофайле.

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