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Налоговая инспекция Абхазии выявила факт уклонения от уплаты налогов
Налоговая инспекция Абхазии выявила факт уклонения от уплаты налогов
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов общей суммой более 8,4 миллиона рублей. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T13:04+0300
2022-12-09T13:04+0300
2022-12-09T13:04+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Инспекция Министерства по налогам и сборам Абхазии по городу Сухум выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Сообщается, что в действиях индивидуального предпринимателя, осуществлявшего подрядные работы, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса Абхазии - он не выплатил государству более 8,4 миллиона рублей. Материал проверки направлен в Следственное управление Генеральной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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абхазия, налоги, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, налоги, новости, генеральная прокуратура абхазии
Налоговая инспекция Абхазии выявила факт уклонения от уплаты налогов
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов общей суммой более 8,4 миллиона рублей.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Абхазии по городу Сухум выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Сообщается, что в действиях индивидуального предпринимателя, осуществлявшего подрядные работы, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса Абхазии - он не выплатил государству более 8,4 миллиона рублей.
Материал проверки направлен в Следственное управление Генеральной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.