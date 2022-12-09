https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/nalogovaya-inspektsiya-abkhazii-vyyavila-fakt-ukloneniya-ot-uplaty-nalogov-1043048108.html

Налоговая инспекция Абхазии выявила факт уклонения от уплаты налогов

Налоговая инспекция Абхазии выявила факт уклонения от уплаты налогов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов общей суммой более 8,4 миллиона рублей. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T13:04+0300

2022-12-09T13:04+0300

2022-12-09T13:04+0300

в абхазии

абхазия

налоги

новости

генеральная прокуратура абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fe9808683ea986ff1be788b608b6aeb.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Инспекция Министерства по налогам и сборам Абхазии по городу Сухум выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Сообщается, что в действиях индивидуального предпринимателя, осуществлявшего подрядные работы, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса Абхазии - он не выплатил государству более 8,4 миллиона рублей. Материал проверки направлен в Следственное управление Генеральной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, налоги, новости, генеральная прокуратура абхазии