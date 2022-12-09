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Президент Абхазии провел совещание с главами администраций городов и районов

Президент Абхазии провел совещание с главами администраций городов и районов

На совещании президент напомнил главам администраций об их ответственности за ситуацию в их районах и подчеркнул важность детального владения информацией по... 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T18:56+0300

2022-12-09T18:56+0300

2022-12-09T18:56+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городских и районных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.Совещание было посвящено подведению итогов 2022 года. На нем обсудили вопросы энергетики, сельского хозяйства, социальной сферы, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности Абхазии.Президент поручил главам администраций предоставлять информацию о своей деятельности ежеквартально и проинформировал их о возможности повышения квалификации в рамках налаженного сотрудничества между Абхазией и Татарстаном.

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