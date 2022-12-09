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Президент Абхазии провел совещание с главами администраций городов и районов
Президент Абхазии провел совещание с главами администраций городов и районов
На совещании президент напомнил главам администраций об их ответственности за ситуацию в их районах и подчеркнул важность детального владения информацией по... 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T18:56+0300
2022-12-09T18:56+0300
2022-12-09T18:56+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городских и районных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.Совещание было посвящено подведению итогов 2022 года. На нем обсудили вопросы энергетики, сельского хозяйства, социальной сферы, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности Абхазии.Президент поручил главам администраций предоставлять информацию о своей деятельности ежеквартально и проинформировал их о возможности повышения квалификации в рамках налаженного сотрудничества между Абхазией и Татарстаном.
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии провел совещание с главами администраций городов и районов
На совещании президент напомнил главам администраций об их ответственности за ситуацию в их районах и подчеркнул важность детального владения информацией по всем вопросам.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городских и районных администраций, сообщает
пресс-служба главы государства.
Совещание было посвящено подведению итогов 2022 года. На нем обсудили вопросы энергетики, сельского хозяйства, социальной сферы, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности Абхазии.
Президент поручил главам администраций предоставлять информацию о своей деятельности ежеквартально и проинформировал их о возможности повышения квалификации в рамках налаженного сотрудничества между Абхазией и Татарстаном.