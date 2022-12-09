https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-kaytan-o-platnoy-meditsine-v-abkhazii-1042993845.html

Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии

Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии

О "за" и "против" платной медицины в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T16:39+0300

2022-12-09T16:39+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии

На совещании в Минздраве Абхазии поднимался вопрос платной медицины. Дискуссия о том, нужна ли платная медицина в республике, периодически возникает в обществе. В каком виде можно было бы вводить платные услуги и почему некоторые медики выступают против? Своим мнением об этом в студии радио Sputnik Абхазия поделились врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан. В частности, врачи привели в пример опыт других стран, который мог бы быть приемлемым для Абхазии. Подробности слушайте в аудиофайле.

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