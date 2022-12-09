https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-i-kaytan-o-platnoy-meditsine-v-abkhazii-1042993845.html
Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии
О "за" и "против" платной медицины в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан. 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T16:39+0300
2022-12-09T16:39+0300
2022-12-09T16:39+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии
На совещании в Минздраве Абхазии поднимался вопрос платной медицины. Дискуссия о том, нужна ли платная медицина в республике, периодически возникает в обществе. В каком виде можно было бы вводить платные услуги и почему некоторые медики выступают против? Своим мнением об этом в студии радио Sputnik Абхазия поделились врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан. В частности, врачи привели в пример опыт других стран, который мог бы быть приемлемым для Абхазии. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, медицина, здоровье, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, медицина, здоровье, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия и Кайтан о платной медицине в Абхазии
О "за" и "против" платной медицины в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан.
На совещании в Минздраве Абхазии поднимался вопрос платной медицины. Дискуссия о том, нужна ли платная медицина в республике, периодически возникает в обществе. В каком виде можно было бы вводить платные услуги и почему некоторые медики выступают против? Своим мнением об этом в студии радио Sputnik Абхазия поделились врачи Алхас Джинджолия и Анри Кайтан.
В частности, врачи привели в пример опыт других стран, который мог бы быть приемлемым для Абхазии.
Подробности слушайте в аудиофайле
.