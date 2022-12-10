https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/donetskiy-zhurnalist-vsu---eto-terroristy-s-reaktivnymi-sistemami-vmesto-samodelnykh-bomb-1043060433.html
Донецкий журналист: ВСУ - это террористы с реактивными системами вместо самодельных бомб
Донецкий журналист: ВСУ - это террористы с реактивными системами вместо самодельных бомб
На Западе из информационного поля вычищается любая информация об убитых Украиной с 2014 года детях, а доезжающие до Донецка западные журналисты признают, что... 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T20:05+0300
2022-12-10T20:05+0300
2022-12-10T20:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист из Донецка Игорь Гомольский. Зачем ВСУ обстреливают мирных жителей Донецка? Как Меркель призналась в том, что Запад полностью ответственен за украинской конфликт? Как сосуществовать с Западом? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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видео, мультимедиа, украина, днр, видео
видео, мультимедиа, украина, днр, видео
Донецкий журналист: ВСУ - это террористы с реактивными системами вместо самодельных бомб
На Западе из информационного поля вычищается любая информация об убитых Украиной с 2014 года детях, а доезжающие до Донецка западные журналисты признают, что не слышали и о малой части зверств Украины на Донбассе.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист из Донецка Игорь Гомольский. Зачем ВСУ обстреливают мирных жителей Донецка? Как Меркель призналась в том, что Запад полностью ответственен за украинской конфликт? Как сосуществовать с Западом? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.