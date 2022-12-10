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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию? 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T14:40+0300
2022-12-10T14:40+0300
2022-12-10T14:44+0300
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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?Слушайте подкасты РИА Новости.
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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
14:40 10.12.2022 (обновлено: 14:44 10.12.2022)
Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда?
На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?