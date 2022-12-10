https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/kto-khotel-kaznit-kruzenshterna-pervaya-russkaya-krugosvetka-chast-1-1043044863.html

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию? 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T14:40+0300

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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?Слушайте подкасты РИА Новости.

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