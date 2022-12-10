https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/novogodnyaya-aktsiya-fondov-ashana-i-kiaraz-startovala-na-ploschadke-guma-1043059017.html
Новогодняя акция фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на площадке “Гума”
Новогодняя акция фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на площадке “Гума”
Акция "Ашанацла" (волшебное дерево) продлится до 26 декабря. 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T17:10+0300
2022-12-10T17:10+0300
2022-12-10T17:39+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
благотворительная общественная организация киараз
дети
новый год в абхазии
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме в субботу, 10 декабря.По ее словам, задумка с оригами журавлика возникла не случайно. В Японии есть традиция, когда ребенок складывает журавликов и загадывает свое заветное желание. По древнему поверью, это желание обязательно сбывается.“Нам показалось, что мы можем визуализировать этот символ. Эти журавлики разлетаются по всей Абхазии, попадают к людям, которые могут исполнить желания детей”, - пояснила она.На станции "Гума" установлена большая елка, украшенная журавликами. Всего на дереве 250 журавликов с новогодними желаниями подопечных двух фондов.Каждый желающий может взять письмо и исполнить детскую мечту. Акция будет длиться до 26 декабря.Sputnik Абхазия - информационный партнер акции. Акция “Ашана-цла” проводится при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительная общественная организация киараз, дети, новый год в абхазии, абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительная общественная организация киараз, дети, новый год в абхазии, абхазия
Новогодняя акция фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на площадке “Гума”
17:10 10.12.2022 (обновлено: 17:39 10.12.2022)
Акция "Ашанацла" (волшебное дерево) продлится до 26 декабря.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме в субботу, 10 декабря.
"Каждый год мои коллеги из благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" проводят акции "Ассир хамтас" и "Стань дедом морозом". В этом году мы решили объединить акции двух фондов и часть писем подопечных этих фондов преобразить в эту елку "Ашана-цла", которая исполняет желания", - рассказала представитель культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба.
По ее словам, задумка с оригами журавлика возникла не случайно. В Японии есть традиция, когда ребенок складывает журавликов и загадывает свое заветное желание. По древнему поверью, это желание обязательно сбывается.
“Нам показалось, что мы можем визуализировать этот символ. Эти журавлики разлетаются по всей Абхазии, попадают к людям, которые могут исполнить желания детей”, - пояснила она.
На станции "Гума" установлена большая елка, украшенная журавликами. Всего на дереве 250 журавликов с новогодними желаниями подопечных двух фондов.
Каждый желающий может взять письмо и исполнить детскую мечту. Акция будет длиться до 26 декабря.
Sputnik Абхазия - информационный партнер акции.
Акция “Ашана-цла” проводится при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.