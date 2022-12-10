https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/novogodnyaya-aktsiya-fondov-ashana-i-kiaraz-startovala-na-ploschadke-guma-1043059017.html

Новогодняя акция фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на площадке “Гума”

Новогодняя акция фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на площадке “Гума”

Акция "Ашанацла" (волшебное дерево) продлится до 26 декабря. 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T17:10+0300

2022-12-10T17:10+0300

2022-12-10T17:39+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительная общественная организация киараз

дети

новый год в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0a/1043058383_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2f56269b1e3d3357cf8e19a1e456b96e.jpg

СУХУМ, 10 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя акция “Ашана-цла” (волшебное дерево - прим.) благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" стартовала на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме в субботу, 10 декабря.По ее словам, задумка с оригами журавлика возникла не случайно. В Японии есть традиция, когда ребенок складывает журавликов и загадывает свое заветное желание. По древнему поверью, это желание обязательно сбывается.“Нам показалось, что мы можем визуализировать этот символ. Эти журавлики разлетаются по всей Абхазии, попадают к людям, которые могут исполнить желания детей”, - пояснила она.На станции "Гума" установлена большая елка, украшенная журавликами. Всего на дереве 250 журавликов с новогодними желаниями подопечных двух фондов.Каждый желающий может взять письмо и исполнить детскую мечту. Акция будет длиться до 26 декабря.Sputnik Абхазия - информационный партнер акции. Акция “Ашана-цла” проводится при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительная общественная организация киараз, дети, новый год в абхазии, абхазия