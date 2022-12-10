https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/sukhumskoe-gorsobranie-reshilo-prisvoit-skveru-imya-beslana-dzyba-1043056059.html

Сухумское горсобрание решило присвоить скверу имя Беслана Дзыба

Сухумское горсобрание решило присвоить скверу имя Беслана Дзыба

В Общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме поступило письмо от жителей Нового района с инициативой дать скверу... 10.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Депутаты Сухумского горсобрания единогласно роголосовали за присвоение скверу на улице 30 Сентября имени Беслана Дзыба.На прошлой неделе в Общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме поступило письмо от жителей Нового района с инициативой дать скверу имя Беслана Дзыба.Комиссия рекомендовала горсобранию положительно рассмотреть инициативу.Беслан Дзыба – участник Отечественной войны народа Абхазии, в 1998 году принимал участие в боевых действиях в Галском районе, участник освобождения Кодорского ущелья, награжден медалью "За освобождение Кодорского ущелья", кавалер ордена Леона.

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