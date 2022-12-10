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Такие обстоятельства: Одинцова о "Софичке" РУСДРАМа
Такие обстоятельства: Одинцова о "Софичке" РУСДРАМа
9 и 10 декабря в РУСДРАМе премьера – зрителям представили постановку "Софичка" по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Режиссер спектакля Елена... 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T10:35+0300
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Такие обстоятельства: Одинцова о "Софичке" РУСДРАМа
Такие обстоятельства: Одинцова о "Софичке" РУСДРАМа
9 и 10 декабря в РУСДРАМе премьера – зрителям представили постановку "Софичка" по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Режиссер спектакля Елена Одинцова была художественным руководителем абхазского курса Театрального института имени Б. Щукина. Спектакль "Софичка" был дипломным спектаклем курса, который Одинцова поставила для своих студентов. И тогда студенческий спектакль имел большой успех в Абхазии, "Софичку" показали в РУСДРАМе в рамках международного фестиваля Искандера "Стоянка человека" в 2017 году и через год, когда студенты "Щуки" приехали на родину с гастролями. И вот, спустя четыре года руководство РУСДРАМа решило ввести спектакль "Софичка" в постановке Елены Одинцовой в репертуар театра. Каким стал спектакль теперь, как за эти годы изменились воспитанники Одинцовой, что увидит зритель? Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, театр, русдрам, искандер, аудио
подкасты, абхазия, театр, русдрам, искандер, аудио
9 и 10 декабря в РУСДРАМе премьера – зрителям представили постановку "Софичка" по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Режиссер спектакля Елена Одинцова была художественным руководителем абхазского курса Театрального института имени Б. Щукина.
Спектакль "Софичка" был дипломным спектаклем курса, который Одинцова поставила для своих студентов. И тогда студенческий спектакль имел большой успех в Абхазии, "Софичку" показали в РУСДРАМе в рамках международного фестиваля Искандера "Стоянка человека" в 2017 году и через год, когда студенты "Щуки" приехали на родину с гастролями.
И вот, спустя четыре года руководство РУСДРАМа решило ввести спектакль "Софичка" в постановке Елены Одинцовой в репертуар театра.
Каким стал спектакль теперь, как за эти годы изменились воспитанники Одинцовой, что увидит зритель? Подробности слушайте в аудиофайле.